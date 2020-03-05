Бизнес 20 минут назад

"Снизить налоговую нагрузку": что бизнес ждет от нового Кабинета министров

Предприниматели также отмечают важность дальнейшего конструктивного диалога с властями

"Снизить налоговую нагрузку": что бизнес ждет от нового Кабинета министров "Снизить налоговую нагрузку": что бизнес ждет от нового Кабинета министров
Фото: ЕБА

Бизнес ожидает от нового правительства снижения давления на него, эффективной борьбы с теневой экономикой и оптимизации работы таможни. Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Там отмечают, что уже сегодня в пристальном внимании и вмешательстве перезагруженного Кабмина нуждаются 10 следующих направлений:

- эффективная борьба с теневой экономикой;

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- продолжение гармонизации законодательства Украины с нормами ЕС;

- снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и давления на легальный бизнес;

- стимулирование социально трудовой политики для удержания лучших человеческих кадров в стране;

- внедрение политики сохранения и развития природных ресурсов;

- продолжение оптимизации работы таможни;

- сфера здравоохранения;

- поддержка развития логистики и инфраструктуры;

- экологические вопросы;

- вопросы интеллектуальной собственности.

В то же время, по мнению предпринимателей, очень важна эффективность работы, качество предоставляемых сервисов и прозрачность процессов. "Поэтому, надеемся, новой команде удастся добиться ощутимых результатов в вопросе реформирования страны, чтобы развитие продолжалось, а привлечение инвестиций набирало обороты", — говорят представители ЕБА.

В организации также настаивают на сохранении конструктивного диалога между бизнесом и министрами.

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"Перед новым правительством стоит немало вызовов. В то же время, бизнес надеется, что политика открытости прозрачному бизнесу и конструктивный диалог будут продолжаться, а бизнес сможет и далее участвовать в еженедельных заседаниях КМУ. Большую роль будет играть баланс — скорость, но и качество принятия решений, что, надеюсь, также будет иметь место в новой команде. Хочу отметить, что за время работы предыдущего правительства было запущено немало важных процессов, необходимо не затягивать их продление. Поэтому хочу пожелать обновленному Правительству энтузиазма и оптимизма в нелегкой, но важной государственной деятельности", — прокомментировала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

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