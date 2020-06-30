Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривни после глобального оттока капитала

Несмотря на отток денег из развивающихся рынков, к которым относится и Украина, гривня на фоне других валют развивающихся стран практически не "просела". Об этом заявил аналитик инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров.

"Гривня все больше и больше входит в глобализацию. Украина и события внутри нее, являются определяющими для курса гривни, но не только они влияют на курс гривни. Ведь мы живем в большом глобальном мире, где все взаимосвязано и события на внешних рынках часто очень сильно влияют на гривню. А на мировых рынках в последние недели наблюдался чистый отток денег из развивающихся рынков, к которым относится и Украина. Этот отток никак не связан с Украиной, а связан с ростом глобальных опасений по поводу риска возникновения второй волны кризиса из-за COVID19. И эти опасения пока заставляют инвесторов продавать активы развивающихся стран", — отметил Федоров.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, в последнее время нерезиденты в основном покупают валюту, а не наоборот, что вызвано общемировыми трендами.

"И если смотреть на гривню через эту призму, то она на фоне других валют развивающихся стран выглядит вполне достойно. С 10 июня, дня, когда американские фондовые рынки начали снижаться и мировой капитал стал распродавать активы развивающихся стран, гривня практически не упала, колебание валюты в рамках 1% нельзя назвать существенным изменением. Для сравнения, с 10 июня пара евро/доллар колеблется примерно с такой же амплитудой", — рассказал Михаил Федоров.

Аналитик прогнозирует, что в ближайшем будущем гривня будет продолжать укрепляться.

"Гривня держит прочные позиции в период, когда по общемировым тенденциям она вместе с валютами других развивающихся стран должна была бы ослабиться. Но вместо ослабления курс гривни просто топчется на месте. А это хороший сигнал, поскольку, когда роза ветров на мировых финансовых рынках изменится, и пойдет волна притока денег на развивающиеся рынки, гривня будет расти сильней других валют развивающихся стран. Ведь проявленная сила в падении будет провялятся и в росте", — резюмировал аналитик ИГ "Универ".

Напомним, как уже сообщалось, курс гривни во вторник, 30 июня, продемонстрировал умеренный рост на фоне того, что дилеры ожидают, что предложение иностранной валюты на межбанковском рынке 30 июня будет существенно превышать предложение по гривне.