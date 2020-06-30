Курс гривни демонстрирует умеренный рост

Ожидания по появлению излишка долларов и евро на межбанке в первый банковский день этой недели связаны с тем, что украинские компании получат сегодня выручку от своих иностранных партнеров за два дня — пока Украина праздновала День Конституции, другие страны вели активную деятельность.

Отметим, большие предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке всегда играют на укрепление самой гривни.

Еще одним фактором, играющим на укрепление гривни, является завершение отчетного периода — сегодня последний день месяца.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 30 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — пятницей, 26 июня, оставил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти неизменным — гривня укрепилась с 26,7002 грн/$ до 26,6922 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 30 июня:

✅ 1 доллар США — 26,6922 грн;

✅ 1 евро — 29,95 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,1727 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,077 грн.

На межбанковском валютном рынке 30 июня доллар, по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, в покупке подешевел на 1 копейку, в продаже — не изменился. В пятницу, 26 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,69/26,71 грн/доллар, а уже во вторник 30 июня открылся в диапазоне 26,68/26,71 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке также не изменился, в продаже — подорожал на 1 копейку. 30 июня торги по евро стартовали в диапазоне 29,91/29,95 грн за евро. 26 июня закрылись на уровне — 29,91/29,94 грн/евро.

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По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,60-26,80 грн/доллар, по евро — 29,79-30,07 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 26,64 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,68 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс на наличном рынке был 26,68 — 26,72 грн/доллар — и в продаже, и в покупке доллар подешевел на 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,75/29,85 грн/евро. В пятницу евро покупали и продавали дороже на 5 копеек. Курс был 29,80/29,90 грн/евро.