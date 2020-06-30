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Валюта 1 час назад

Курс гривни демонстрирует умеренный рост

Дилеры ожидают, что предложение иностранной валюты на межбанковском рынке 30 июня будет существенно превышать предложение по гривне

Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

Ожидания по появлению излишка долларов и евро на межбанке в первый банковский день этой недели связаны с тем, что украинские компании получат сегодня выручку от своих иностранных партнеров за два дня — пока Украина праздновала День Конституции, другие страны вели активную деятельность.

Отметим, большие предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке всегда играют на укрепление самой гривни.

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Еще одним фактором, играющим на укрепление гривни, является завершение отчетного периода — сегодня последний день месяца.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на вторник, 30 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — пятницей, 26 июня, оставил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти неизменным — гривня укрепилась с 26,7002 грн/$ до 26,6922 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 30 июня:

✅ 1 доллар США — 26,6922 грн;

✅ 1 евро — 29,95 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,1727 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,077 грн.

На межбанковском валютном рынке 30 июня доллар, по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, в покупке подешевел на 1 копейку, в продаже — не изменился. В пятницу, 26 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,69/26,71 грн/доллар, а уже во вторник 30 июня открылся в диапазоне 26,68/26,71 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке также не изменился, в продаже — подорожал на 1 копейку. 30 июня торги по евро стартовали в диапазоне 29,91/29,95 грн за евро. 26 июня закрылись на уровне — 29,91/29,94 грн/евро.

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По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет  26,60-26,80 грн/доллар, по евро — 29,79-30,07 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 26,64 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,68 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс на наличном рынке был 26,68 — 26,72 грн/доллар — и в продаже, и в покупке доллар подешевел на 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,75/29,85 грн/евро. В пятницу евро покупали и продавали дороже на 5 копеек. Курс был 29,80/29,90 грн/евро.

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