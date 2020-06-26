Накануне выходных гривня укрепляется

На межбанковском валютном рынке доллар и евро в последний банковский день перед выходными после роста 25 июн яначал снижаться. Снижение курса иностранных валют по отношению к гривне наблюдается и на "черном" рынке. Вместе с этим, официальный курс гривни понизился.

"Такая динамика наблюдается после ослабления накануне, вызванного снижением предложения валюты на фоне компенсации экспортерам 3,11 млрд. гривен НДС. Поскольку у экспортеров на счетах появилась гривня, продажи валюты были слабыми", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Также аналитик отмечает, что рынок продолжает следить за рекордными случаями заболеваний Covid-19 в стране, и опасения ужесточения карантина нарастают.

Вместе с этим, по наблюдениям Шевчишина, новость о том, что госдолг Украины в мае вырос на 0,83%, до 82,12 млрд долларов, не оказала влияния на рынок. "Во втором полугодии пиковые выплаты придутся на 3 квартал, когда Украине необходимо будет выплатить 6,3 млрд. долларов, а среди месяцев самым пиковым будет сентябрь", — отмечает аналитик.

По прогнозам Шевчишина, вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет торговаться в диапазоне 26,6-26,8 гривен за доллар.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) установив курс основных валют по отношению к гривне на пятницу, 26 июня по сравнению с предыдущим банковским днем — четвергом, 25 июня, ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 5 копеек — с 26,6509 грн/$ до 26,7002 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 26 июня:

✅ 1 доллар США — 26,7002 грн;

✅ 1 евро — 29,9122 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,1144 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,1803 грн.

На межбанковском валютном рынке 26 июня доллар по сравнению со вчерашним днем в покупке подешевел на 3 копейки, в продаже — на 2 копейки. В четверг, 25 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,72/26,74 грн/доллар, а уже в пятницу 26 июня открылся в диапазоне 26,69/26,72 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 6 копеек, в продаже — на 5 копейки. 26 июня торги по евро стартовали в диапазоне 29,91/29,94 грн за евро. 25 июня закрылись на уровне — 29,97/29,99 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,55-26,80 грн/доллар, по евро — 29,73-30,15 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 26,68 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,72 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс на наличном рынке был 26,68 — 26,74 грн/доллар — в продаже доллар подешевел на 2 копейки, в покупке — курс не изменился.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,80/29,90 грн/евро. В четверг евро покупали дороже на 6 копеек, продавали дороже на 7 копеек. Курс был 29,86/29,97 грн/евро.