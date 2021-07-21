"Аналог 911": Украина внедряет систему экстренной помощи по единому номеру "112"

Кабинет министров Украины принял распоряжение для запуска в стране системы экстренной помощи населению по номеру "112".

В частности, правительство на заседании 21 июля обеспечило работу межведомственной группы, которая будет следить за внедрением этой системы.

Указано, что в связи с формированием обновленного состава Кабмина на сегодняшний день межведомственная рабочая группа фактически не работает.

Это, в свою очередь, не позволяет организовать полноценное межведомственное взаимодействие центральных и других органов власти, а также организаций по созданию и внедрению системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112".

В свою очередь нынешнее распоряжение Кабмина предусматривает:

- предоставление права главе межведомственной рабочей группы получать от центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию, необходимую для работы группы;

- определение органов, ответственных за создание и внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112";

- внесение изменений в состав межведомственной рабочей группы.

Напомним, с 1 января 2021 года вступило в силу постановление Кабинета министров о нормативах прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место событий.

В частности, в нормативах отмечается, что обращение за экстренной медицинской помощью осуществляется по единому телефонному номеру экстренной медицинской помощи 103 и по единому телефонному номеру системы экстренной помощи населению 112. Диспетчер должен определить пациента и обстоятельства событий вызова в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенного Минздравом.