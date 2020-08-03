Антикарантинные протесты в Берлине: пострадали 45 силовиков, 130 задержанных (ВИДЕО)

В ходе митингов в немецком Берлине против коронавирусных ограничений 1 августа пострадали 45 полицейских.

Об этом сообщили в полиции столицы Германии.

В то же время, правоохранители задержали 133 человека.

Police in Berlin, Germany didnt take any BS from their local #AntifaTerrorists last weekend....we need this type of approach globally!pic.twitter.com/zJinGBhjxq — BeachMilk (@BeachMilk) August 3, 2020

Также начато 89 уголовных расследований и зафиксировано 36 административных правонарушений.

Среди прочего начато уголовное производство за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, судебные процессы за нарушение покоя.

Кроме того, полиция Берлина проводит предварительное расследование по использованию знаков неконституционных организаций.

Напомним, в Сербии в ходе массовых антикарантинных протестов в столице страны Белграде 11 июля полиция задержала 71 человека, в том числе иностранцев.

При этом 14 полицейских получили повреждения в результате столкновений.