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Антикарантинные протесты в Берлине: пострадали 45 силовиков, 130 задержанных (ВИДЕО)

Также начато 89 уголовных расследований и зафиксировано 36 административных правонарушений

Антикарантинные протесты в Берлине. Фото: twitter.com/DavidSchmith_ Антикарантинные протесты в Берлине. Фото: twitter.com/DavidSchmith_
Антикарантинные протесты в Берлине. Фото: twitter.com/DavidSchmith_

В ходе митингов в немецком Берлине против коронавирусных ограничений 1 августа пострадали 45 полицейских.

Об этом сообщили в полиции столицы Германии.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время, правоохранители задержали 133 человека.

Также начато 89 уголовных расследований и зафиксировано 36 административных правонарушений.

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Среди прочего начато уголовное производство за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, судебные процессы за нарушение покоя.

Кроме того, полиция Берлина проводит предварительное расследование по использованию знаков неконституционных организаций.

Напомним, в Сербии в ходе массовых антикарантинных протестов в столице страны Белграде 11 июля полиция задержала 71 человека, в том числе иностранцев.

При этом 14 полицейских получили повреждения в результате столкновений.

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