Антикарантинные протесты в Берлине: пострадали 45 силовиков, 130 задержанных (ВИДЕО)

В ходе митингов в немецком Берлине против коронавирусных ограничений 1 августа пострадали 45 полицейских.
Об этом сообщили в полиции столицы Германии.
В то же время, правоохранители задержали 133 человека.
Police in Berlin, Germany didnt take any BS from their local #AntifaTerrorists last weekend....we need this type of approach globally!pic.twitter.com/zJinGBhjxq— BeachMilk (@BeachMilk) August 3, 2020
Также начато 89 уголовных расследований и зафиксировано 36 административных правонарушений.
Среди прочего начато уголовное производство за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, судебные процессы за нарушение покоя.
full house, berlin 01.08.20 pic.twitter.com/hVjwZhJARr— Germany_ Tom (@GermanyTom1) August 2, 2020
Кроме того, полиция Берлина проводит предварительное расследование по использованию знаков неконституционных организаций.
Напомним, в Сербии в ходе массовых антикарантинных протестов в столице страны Белграде 11 июля полиция задержала 71 человека, в том числе иностранцев.
При этом 14 полицейских получили повреждения в результате столкновений.