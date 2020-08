Антикарантинные протесты в Берлине: пострадали 45 силовиков, 130 задержанных (ВИДЕО)

В ходе митингов в немецком Берлине против коронавирусных ограничений 1 августа пострадали 45 полицейских.

Об этом сообщили в полиции столицы Германии.

В то же время, правоохранители задержали 133 человека.

Police in Berlin, Germany didnt take any BS from their local #AntifaTerrorists last weekend....we need this type of approach globally!pic.twitter.com/zJinGBhjxq