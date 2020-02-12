Политика 30 минут назад

Арахамия рассказал, кто автор Telegram-канала "Темный рыцарь"

По словам главы фракции "Слуги народа" автор канала, на котором постоянно появлялись утечки партийной информации, выдал себя сам

Арахамия рассказал, кто автор Telegram-канала "Темный рыцарь" Арахамия рассказал, кто автор Telegram-канала "Темный рыцарь"
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Фото: Радио Свобода

Основным автором анонимного Telegram-канала "Темный рыцарь", который часто публикует "сливы" внутренней информации партии "Слуга народа", является представитель этой политсилы нардеп Александр Дубинский, а "гостевым" — его соратник нардеп Максим Бужанский.

Такое мнение высказал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью "Страна.ua".

"Я думаю, что это Александр Дубинский с несколькими друзьями, — сказал он, отвечая на вопрос об авторе канала, — Возможно, гостевой автор – Бужанский (нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский — Delo.ua), а основной — Дубинский.  

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По его словам, он узнал об этом в результате того, что Дубинский случайно выдал себя — пока на его YouTube-канале еще не до конца загрузился ролик, на Telegram-канале "Темный рыцарь" уже появились комментарии к нему.

Кроме того, Арахамия утверждает, что скандал с якобы наличием у него американского гражданства (которое не подтвердилось — Delo.ua) также был способом выявить автора этого канала. И, по словам Арахамии, он целенаправленно "по большому секрету рассказал" эту информацию "Темному рыцарю", чтобы посмотреть, в каком источнике в итоге она появится.

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При этом, глава "Слуги народа" отметил, что ему больше нравится контент канала "Белый рыцарь", который является условным противопоставлением "Темному". При этом, Арахамия отрицает свое авторство в этом канале, которое ему приписывают.

"Мне его приписывают, тот же Дубинский. Но я несколько раз показывал им, что это не я. Теперь они думают, что его ведет связанный со мной депутат", — сказал он.  

Ранее Delo.ua разбиралось в том, чем объясняется растущая популярность анонимных и не очень политических Telegram-каналов и что они дают своим создателям и читателям.

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