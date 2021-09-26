Артур Палатный раскритиковал госорганы за ТВ-бойкот боя Усик-Джошуа

Простых украинцев фактически лишили возможности посмотреть исторический бой Александра Усика с Энтони Джошуа. Государственные органы должны были обеспечить трансляцию поединка на одном из телевизионных каналов.

Такое мнение высказал председатель политисполкома партии "Удар", народный депутат VII-VIII созывов, возглавлявший Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд, Артур Палатный.

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"Очень рад и горд за Сашу и всех украинцев. Это выдающаяся спортивная победа для Украины. Но многие украинцы не смогли посмотреть поединок Усик — Джошуа, ведь украинские каналы его фактически проигнорировали", — написал он.

По словам Палатного, на его памяти, это первый раз, когда украинский народ фактически лишили права болеть за украинца во время одного из самых престижных спортивных событий в мире.

"Хотелось бы услышать реакцию государственных структур — кто и для чего устроил телевизионный бойкот бою Усик — Джошуа!? И кто будет отвечать за игнорирование интересов десятков миллионов украинцев?" — написал он.

Как известно, права на показ боя Усик-Джошуа в Украине приобрела только платная платформа MEGOGO, но и та не смогла обеспечить трансляцию даже за деньги, которые брала за показ. Сервис просто "лег".