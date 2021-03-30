Аваков: "В условиях гибридной войны мы обязаны использовать русский язык"

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за развитие русского языка в Украине, в том числе и для ведения контрпропаганды. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Русский язык — не торговая марка с правом полного распоряжения! Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить", — заявил чиновник.

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По его мнению, украинцам не следует отказываться от использования языка, на котором писали и украинские литературные классики.

"Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского — спорьте кто желает — но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?" — задался вопросом Аваков.

При этом он подчеркнул, что государственным в Украине может быть только украинский язык, однако и русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки нацменьшинств "также принадлежат украинцам как часть богатой украинской культурной ауры".

"Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться. Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды", — убежден Аваков.

По его словам, на русском языке говорят и понимают его около 300 млн человек в мире, и лишь около половины из них живет в России.

"Для многих, понимающих русский язык, важно иметь возможность получать честную, а не путинскую информацию на своем языке. Необходимо создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал, который мог бы переломить пропагандистскую монополию РФ на международном информационном рынке. Мир должен знать правду и понимать разницу между новостями и фейками российской пропаганды!" — заявил министр.

Аваков отметил, что книгу "2014. Мгновения харьковской весны" он издал на трех языках — украинском, "русском слобожанском" и английском, и первые две версии имели "практически одинаковый" успех. Английская же, по его словам, выйдет совсем скоро.

"Так что, неуважаемые пропагандисты "русского мира", у вас нет монополии на русский язык! Мы будем читать на нем наших классиков, писать на нем наши книги и петь наши песни. Тем более, что одну нашу, харьковскую, песенку — на русском языке с ядреным слобожанским словечком — про вашего диктатора уже поет весь мир", — написал министр.

Отметим, что Аваков родился в 1964 году в Баку в семье армянина и осетинки. Однако уже в 1966 году семья переехала в Харьков, куда послали служить его отца-военнослужащего.