Азартные игры в Украине без российского агрессора

Политика, экономика и война неразрывно связаны с тех пор, как именно государства стали основной формой организации общественной жизни людей. Именно поэтому многие теоретические изыскания прошлого применимы в нашей жизни. Ну, кто не слышал такое известное высказывание одного из величайших теоретиков военного искусства, прусского военачальника, военного теоретика и историка Карл фон Клаузевица: "Война есть не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами. То специфическое, что присуще войне, относится лишь к природе применяемых ею средств. Военное искусство в целом и полководец в каждом отдельном случае вправе требовать, чтобы направление и намерения политики не вступали бы в противоречие с этими средствами"?

Сейчас же, когда уже восьмой год продолжается военная агрессия РФ против Украины, данное утверждение только усиливает свою актуальность. Особенно если его подкрепить еще одним не менее известным тезисом Наполеона Бонапарта о том, что "для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги! Все остальное можно купить". А деньги государству приносит обычно развитая экономика, которую принято защищать от посягательств агрессора ничуть не менее жестко, чем собственную территорию. И для защиты экономики необходимо использовать все возможные средства, начиная с тех инструментов, которые находятся в руках народных депутатов, а именно — законов и постановлений парламента.

В прошлом году, когда Верховная Рада приняла Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" № 768-IX, одним из базовых его положений было то, что в Украине не могут оперировать российские игорные компании! Сделано это было для того, чтобы представители страны-агрессора не имели возможности непосредственно влиять на один из самых перспективных (с точки зрения развития) рынков Украины. При этом положения статьи 14 ЗУ № 768-IX выписаны так, что ни российские компании, ни граждане РФ, ни аффилированные с РФ бизнес-структуры не будут иметь возможности принимать участие в работе отечественного игорного рынка. Кроме того, подобные нормы были введены в закон еще и потому, что возрождающийся украинский игорный рынок является прямым конкурентом рынку российскому и его рост и развитие будет отбирать деньги у агрессора!

Понимая это, противники легализации азартных игр в Украине, среди которых находятся как владельцы нелегальных игровых заведений, так и представители оппозиции и агенты иностранного влияния, активно распространяют фейки о том, что "детенизация гэмблинга в Украине происходит в угоду Российской Федерации". Делается это с расчетом на то, что чем наглее ложь, тем быстрее в нее могут поверить. Потому в очередной раз имеет смысл подчеркнуть, что откровенную дезинформацию очень просто опровергнуть. А для тех, кому лень или нет настроения/желания зайти на сайт Рады и почитать закон, напоминаем:

выдача лицензий на оперирование компаниям, которые хоть как-то принадлежат российскому агрессору, запрещена;

ни директором, ни бухгалтером, ни акционером компании-оператора не может быть гражданин страны-агрессора;

конечными бенефициарами компании-оператора не могут быть граждане страны-агрессора, а если такое выяснится, то компания лишится лицензии.

Это нормы прямо прописаны в спецзаконе, и их исполнение и проверка обязательны! Так что не надо вестись на провокации. Легализация азартных игр — это составляющая политики украинской власти по детенизации всей экономики и ограничению влияния на отечественную экономику страны-агрессора.

История с развитием игорного бизнеса в Украине может стать примером позитивного экономического кейса в борьбе со страной-агрессором: с одной стороны, мы законодательно защищаем свой рынок от агрессора, а с другой стороны, чем более привлекательными будут условия для инвестирования и участия иностранных игроков в отечественных гэмблинг-проектах, тем меньше денег получит от аналогичного рода деятельности страна-агрессор!

Таким образом, адекватное отношение государства к развитию игорного бизнеса в Украине поможет "убить" даже не двух, а трех зайцев сразу! Улучшая инвест-климат в общем и в области гэмблинга в частности, мы и свою экономику поднимаем, и более привлекательными становимся в глазах соседей, и одновременно ослабляем экономику нашего противника. Это даже не часто пропагандируемая стратегия "win-win", а просто "win-win-win" получается!