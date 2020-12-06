Бахматюк заявил, что предлагал вложить в VAB Банк $200 млн, но актив продали за $8 млн

Банкир Олег Бахматюк утверждает, что системные украинские банки можно было уберечь от уничтожения во время так называемого "банкопада" 2014-2017 годов, однако бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева не дала этого сделать.

Об этом бизнесмен заявил в интервью "112 каналу".

По его словам, уничтожение украинских банков привело к падению украинской экономики на 20%, а активы ликвидированных банков затем были реализованы на аукционах Фонда гарантирования вкладов за незначительную часть их стоимости.

Как рассказал Бахматюк, план цивилизованного решения по выходу с кризиса банковской сферы в 2014 году обсуждался во время совещаний у тогдашнего президента Петра Порошенко.

Несмотря на то, что эту идею поддержали все, кроме Гонтаревой, план так и не был реализован, что нанесло огромный ущерб экономике.

Банкир вспомнил, что по "Виэйби банку" (VAB Банку) было совещание у Порошенко.

"Был подписан протокол мною, министром финансов Шлапаком, премьер-министром Яценюком, первым заместителем Гонтаревой Писаруком, самой Гонтаревой. Участие принимал тогдашний руководитель "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Мы тогда обсуждали идею, которую, считаю, можно было воплотить как прототип действий для каждой подобной ситуации с системными банками (а "Виэйби банк" был системным банком). Как акционер я предлагал отдать весь банк "Укргазбанку", вношу $200 млн — во столько тогда оценивались мои кредиты — на депозитный счет "Укргазбанка". А дальше "Укргазбанк" максимально вытягивает возможности с "Виэйби банка" под гарантии возврата денег мной как акционером. Это цивилизованный путь отхода акционера", — рассказал Бахматюк.

Впрочем, отмечает он, в результате Гонтарева решение не поддержала, и произошло уничтожение банка. Через 4 года Фонд гарантирования вкладов продал все активы банка за $8 млн.

Напомним, что в результате так называемого "банкопада" в 2014-2017 годах с рынка были выведены около 90 украинских банков.

Тогдашний директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявлял, что неплатежеспособности могли избежать до 40 финансовых учреждений. В частности, по мнению чиновника, при желании Нацбанка можно было сохранить банки Бахматюка и Жеваго.

Как сообщалось, 11 и 12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банку.

Следователи НАБУ установили, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. И несмотря на то, что банк не подал все необходимые документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, предоставило кредит, утверждают в НАБУ.

Согласно данным расследования, стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость залога составляла 72,62 млн грн, тогда как VAB Банк заявил 1,8 млрд грн. В НАБУ напоминают, что стабкредит в 1,2 млрд грн, выданный на два года, банк не вернул.