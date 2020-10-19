Схема для неуплаты 900 млн грн: птицефабрики Бахматюка на "СЕТАМ" выкупили его же фирмы

Победителями государственных аукционов по продаже двух арестованных птицефабрик между Киевом и Броварами стали ООО "Компания по управлению активами "Евротранс-Инвест" и ООО "ФК "Фингарант", связанные с владельцем птицефабрик Олегом Бахматюком.

Данные об аукционах опубликованы на сайте ГП "СЕТАМ", пишут "Наші гроші".

Указано, что "Евротранс-Инвест" выиграло аукцион на единый имущественный комплекс птицефабрики "Киевская" по проспекту Броварскому, 99. Стартовая цена при этом составляла 126 млн грн. Фирма закончила торговаться на отметке 180 млн грн, но у одного из конкурентов была выше особая ставка (участники аукциона делают их до торгов и они до конца остаются закрытыми для конкурентов). Поэтому сыграла особая ставка "Евротранс-инвеста" в размере 690 млн грн.

Известно, что основным владельцем "КУА "Евротранс-Инвест" (Киев) является кипрская компания "МС Европа Транс Холдингз Лимитед" (МС Еurора Тrаns Ноldings Limited) Мариоса Лазароу. Эта же кипрская фирма ранее была соучредителем ООО "Европа-транс ЛТД" (Ивано-Франковск), другим соучредителем было "Укрлендфарминг плс".

Как отмечается, в 2019 году "МС Еurора Тrаns Ноldings Limited" вышла из состава учредителей "Европы-транс лтд", единственным бенефициаром которой официально стал Олег Бахматюк. А "МС Еurора" выступила истцом по судебным делам между Национальным банком Украины и банком "Финансовая инициатива" Бахматюка.

В свою очередь ФК "Фингарант" выиграло аукцион на имущественный комплекс птицефабрики в селе Пуховка Броварского района. Здесь стартовая цена составляла всего 4,97 млн грн, и активные торги завершились на уровне 5,07 млн грн. После этого заиграли особые ставки участников и победителем за 300 млн грн стала компания "Фингарант".

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Журналисты выяснили, что директором ФК "Фингарант" является ивано-франковский адвокат Андрей Сочавский. Эта компания ранее участвовала в судебных спорах с участием "Укрлендфарминг" и банка "Финансовая инициатива". А сам Сочавский в них фигурировал как уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации в банке "Финансовая инициатива".

В то же время формально бенефициаром "Фингаранта" является кипрская компания "Меррихиллс трейдинг лимитед" (Меrryhills Тrаding Limited) Евдокии Теочариду.

Теперь у победителей есть 10 дней, чтобы заплатить всю сумму за объекты. В противном случае, они потеряют гарантийные взносы (взнос за птицефабрику в Киеве составляет 6,3 млн грн, по фабрике в Пуховке — 0,25 млн грн). А право на покупку имущества перейдет к следующему участнику торгов. Кто эти следующие участники — неизвестно, поскольку "СЕТАМ" в отличие от "Прозорро.Продажи" не раскрывает данные об участниках торгов, а лишь указывает названия победителей.

Если эти конкуренты также откажутся от своих ставок, то тогда сыграют обычные ставки "Евротранс-инвеста" 180 млн грн и "Фингаранта" 5 млн грн. И тогда они отдадут государству вышеуказанные "штрафные" взносы на общую сумму 6,55 млн грн, но заплатят за самые фабрики только 185 млн грн, а не 900 млн грн, как это получается по особым ставкам.

Напомним, в январе 2020 года Национальный банк начал процедуру взыскания залогового имущества с подконтрольной Олегу Бахматюку "Киевской птицефабрики", чтобы погасить долг банку Бахматюка "Финансовая инициатива" по кредиту рефинансирования на 2,1 млрд грн. Общая задолженность двух банков Бахматюка "Финансовая инициатива" и VAB Банка составляет 10,6 млрд грн. Он предлагает реструктуризировать этот долг и выплатить Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку 8 млрд грн в течение пяти лет.

В ноябре 2019 года НАБУ задержало семерых подозреваемых по делу VAB Банка. Им инкриминируют заговор и завладение 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ.

НАБУ объявило о подозрении бизнесмену Бахматюку, выданного VAB Банку в 2014 году. Бахматюка объявили в розыск и в мае Высший антикоррупционный суд заочно отправил его под стражу.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в декабре 2019 года обратился в правоохранительные органы касательно умышленного повреждения заложенного имущества, предоставленного ООО "Кристалл" в залог по кредиту рефинансирования на 2 млрд грн от ПАО "КБ "Финансовая инициатива".