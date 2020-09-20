Госпотребслужба приостановила работу птицефабрики в Черкасской области

Во время внеплановой проверки специалисты Черкасского районного управления Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей Украины обнаружили на одном из местных предприятий многочисленные нарушения в сфере ветеринарной медицины.

Как сообщает пресс-центр Госпотребслужбы, на птицефабрике выявили следующие нарушения:

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– предприятие не работает в закрытом режиме;

– оператор мощности не зарегистрирован в соответствующих государственных органах ветеринарной медицины;

– не выполняются требования по противоэпизоотическим и зоогигиеническим мероприятиям и карантину птицы;

– в хозяйстве не проводится учет птицы по ее рождению, перемещению между хозяйствами, утилизации и гибели;

– отсутствуют документы на проведение периодического лабораторного исследования кормов и воды и тому подобное.

Также специалисты установили, что захоронения трупов птицы происходят на территории предприятия, что нарушает требования Правил устройства и содержания действующих скотомогильников и биотермических ям для захоронения трупов животных в населенных пунктах Украины.

Повторная проверка показала, что обнаруженные накануне нарушения в деятельности упомянутого птицехозяйства устранены ни были.

Поэтому специалисты областного управления Госпотребслужбы обратились в Черкасский окружной административный суд с иском о предприятии, хозяйственная деятельность которого создает угрозу здоровью людей.

Черкасский окружной административный суд принял решение о приостановлении деятельности птицехозяйства до полного устранения нарушений.

Напомним, в июне харьковскую птицефабрику "Курганский бройлер", которая входит в состав ООО "Комплекс "Агромарс", из-за нарушений правил пожарной безопасности по решению суда закрыли и опечатали.