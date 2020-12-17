Банки и налоговики будут теперь обмениваться электронными инкассовыми документами

Передача инкассовых поручений (распоряжений) между банками и органами Государственной налоговой службы Украины станет возможной в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По информации регулятора, новый порядок информационного взаимодействия в процессе передачи инкассовых поручений (распоряжений) будет альтернативой бумажной формы документации.

В частности, это нововведение позволит:

– оптимизировать процедуру доставки в банки инкассовых поручений (распоряжений),

– усилить уровень защиты документов от несанкционированного доступа,

– повысить эффективность использования рабочего времени,

– уменьшить расходы средств, необходимых для доставки документов в бумажной форме.

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Эти инновации заработают с 31 января 2021 года. Соответствующие изменения содержит постановление правления Национального банка Украины от 10 декабря 2020 года № 156 "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

Согласно этому постановлению, с 1 января 2020 года налоговый агент сможет перечислить сумму удержанного им налога на доходы физических лиц на единый счет, определенный статьей 351 Налогового кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины определил критерии и порядок отнесения объектов в банковской системе к критической и критической информационной инфраструктуре.