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Банки 1 час назад

Банки в Украине повысили процентные ставки по кредитам для населения

А ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,5%

Фото: credit-ukraine.org Фото: credit-ukraine.org
Фото: credit-ukraine.org

В мае 2021 года процентные ставки по новым кредитам украинских банков для населения в национальной валюте составляли 34,1% годовых.

По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1%, свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

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В свою очередь ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,5% до 5,2% годовых.

Что касается ставок по гривневым кредитам для предприятий за май, то они не изменились — 8,8% годовых, а по валютным кредитам снизились на 0,1% до 4,8% годовых.

В целом кредитный портфель банков Украины за май 2021 год вырос на 0,1% до 971 млрд грн, в том числе населения вырос на 2,4% до 213 млрд грн, предприятий — сократился на 0,6% до 747 млрд грн.

По данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидания прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

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Напомним, в марте 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составила 14,0% на вторичном и 17,4% на первичном рынке.

Как сообщалось, с 27 апреля вступило в силу постановление Национального банка Украины, которым устанавливаются дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах.

В частности, речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

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