Отныне банки в Украине обязаны указывать все условия кредитов и депозитов

С 27 апреля вступило в силу постановление Национального банка Украины, которым устанавливаются дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности, речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

По новым правилам, банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и прочее.

В свою очередь в договоре потребительского кредита — перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и прочее.

Кроме того, текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

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Также требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд.

Банкам будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя уплатить за еще не полученные по договору услуги и тому подобное.

"Главная задача новых требований — обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательств", — пояснили в НБУ.

При этом новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, к которой установлены требования.

Согласно данным регулятора, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2021 года в национальной валюте составляли 34,4% годовых. По сравнению с февралем ставки снизились на 0,2%.

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Напомним, по данным НБУ, в конце I квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

Ранее Национальный банк расширил перечень активов, к которым при расчете нормативов достаточности капитала применяется нулевой вес риска.