НБУ отнес себя и 13 банков к объектам критической инфраструктуры

Национальный банк Украины впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе, к которым отнес себя и 13 коммерческих банков.

Как отмечается в сообщении регулятора, полномочия ему предоставляет закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины.

Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.

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В частности, речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных банков, и банках, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала.

Согласно этим критерия, НБУ установил объектами критической инфраструктуры, помимо себя самого: Укргазбанк, банк "Пивденный", ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Первый украинский международный банк, "Райффайзен Банк Аваль", Таскомбанк, Укэксимбанк, Укрсиббанк и Универсал Банк.

Напомним также, что накануне Нацбанк обновил правила расчетов основных банковских нормативов, в частноти нормативов достаточности капитала, краткосрочной ликвидности и кредитного риска.