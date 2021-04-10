НБУ установил новые тарифы на услуги по лицензированию и регистрации

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел и установил новые тарифы на предоставление отдельных услуг по регистрации и лицензирования.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующие нормы содержит постановление НБУ №29 от 8 апреля 2021 года.

Кроме этого, Нацбанк актуализировал названия своих услуг, ввел новые и установил тарифы на них на уровне себестоимости таких услуг.

В частности, НБУ ввел следующие тарифы на свои услуги:

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– рассмотрение пакета документов по согласованию устава юридического лица, которое планирует осуществлять банковскую деятельность, составит 70 140 грн;

– рассмотрение документов о предоставлении банковской лицензии юрлицу, которое намерено осуществлять банковскую деятельность — 55 170 грн;

– рассмотрение пакета документов по аккредитации филиала иностранного банка на территории Украины будет составлять 75 380 грн;

– рассмотрение документов о начале банком или филиалом иностранного банка нового вида деятельности и/или предоставления нового вида финуслуг — 24 200 грн;

– рассмотрение пакета документов о предоставлении разрешения на создание дочернего банка/филиала/представительства украинского банка на территории другого государства составит 25 290 грн;

– рассмотрение пакета документов по согласованию приобретения/увеличения или фактически приобретенной/увеличенной существенного участия в банке, в неплатежеспособному или переходном банка по общей/упрощенной процедуре составит 37 530 грн.

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При этом, если заявитель является или в результате приобретения или увеличения существенного участия станет конечным владельцем банка и будет влиять на его управление или деятельность, стоимость рассмотрения документов составит 40 700 грн.

Решение о пересмотре тарифов начало действовать с 10 апреля 2021 года.

Обновленные реквизиты счетов для оплаты соответствующих услуг в сфере регистрации и лицензирования размещены на специальной странице веб-сайта НБУ по ссылке.

Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банковских финансовых учреждениях.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 октября 2020 года начал применять единую процедуру и методологию процесса надзорных проверок и оценки — SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Отныне оценка работы банков по по рейтинговой системе CAMELSO прекращена.