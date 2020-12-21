Банкопад в Украине: НК Банк в шаге от полной ликвидации

17 декабря 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения ПАО "Банк Народный капитал" (НК Банк) как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в Единый госреестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении 17 декабря выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам НК Банка.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчикам НК Банка выплачено 5,9 млн грн, что составляет 96,8% от общей гарантированной суммы.

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НК Банк до 2006 года имел название "Фермерский Земельный Акционерный Банк" (основан в 1993 году).

7 марта 2017 года было принято решение о начале процедуры ликвидации НК Банка. Временная администрация была введена в финучреждение 19 января 2017 года.

Согласно данным "Народного капитала", 20% акций НК Банка принадлежали Валерию Макаренко. Остальные акции были разбиты на пакеты меньше 10% и банком не раскрывались.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру вывода ПАО "Мисто Банк" (Одесса) с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 15 декабря по 14 января 2021 года.