Банковская система привыкает к низким процентным ставкам — НБУ

Банки снижают кредитные ставки, реагируя на снижение инфляции и смягчению монетарной политики. При этом, стоимость валютных кредитов в 2019 году достигла самого низкого уровня за всю историю и продолжит уменьшаться в этом году.

Участники рынка достаточно капитализированы и соблюдаются требования по формированию буфера консервации капитала (дополнительно 0,625% в основной капитал), который заработал с начала 2020 года. Об этом говорится в очередном "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком.

В НБУ подчеркнули, что банковские ставки по кредитам реагируют на смягчение монетарной политики. Снижение учетной ставки в условиях макрофинансовой стабильности и замедление инфляции способствовало ощутимому удешевлению гривневых кредитов для бизнеса за IV квартал на 2,4 процентных пункта до 15,7% годовых и до 15% годовых на середину февраля.

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В то же время, по данным регулятора, ставки по валютным кредитам для корпоративных заемщиков в 2019 году уже достигли своего исторического минимума и продолжат снижаться в этом году.

"Снижение стоимости кредитов для бизнеса будет способствовать восстановлению сегмента корпоративного кредитования, несмотря на его сокращение в IV квартале 2019 года. В условиях снижения процентных ставок стоимость ресурсов перестанет быть преградой на пути восстановления корпоративного кредитования, одновременно недостаточное количество качественных и прозрачных заемщиков сдерживает более быстрый его рост", — заявили в Нацбанке.

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По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для физических лиц сократилась за квартал лишь на 0,5 процентных пункта до 33,6% годовых.

"Ставки по потребительским кредитам медленно снижаются из-за высокого спроса на такие кредиты. За IV квартал и в целом за год снизились уровень долларизации кредитного портфеля и доля неработающих кредитов. Доля неработающих кредитов сократилась за год до 48,4% благодаря быстрому потребительскому кредитованию и списанию неработающих кредитов за счет резервов. Долларизация кредитного портфеля уменьшилась до 40,7% в валовой основе (портфель с учетом резервов) благодаря предоставлению новых розничных гривневых кредитов и укреплению гривни", — отмечают в НБУ.

При этом, в Нацбанке констатируют, что в декабре заметно выросли вложения банков в депозитные сертификаты.

"Этому способствовал избыток свободной ликвидности у банков, обусловленный поступлением значительного объема средств на корпоративные счета в последний месяц года, прежде всего валютных средств НАК "Нафтогаз" объемом $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Объемы депозитов растут, несмотря на снижение ставок. Вместе со смягчением монетарной политики и снижением ставок по депозитам государственными банками начала сокращаться стоимость вкладов в целом по системе", — сообщили в Нацбанке.

Так, стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц за октябрь-декабрь снизилась на 0,7 процентных пункта до 15,1% годовых, и эта тенденция продолжилась в январе 2020 года. Стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США снизилась за квартал на 0,6% до 2,6% годовых. Гривневые средства бизнеса в течение IV квартала подешевели на 2,7% до 10,3% годовых.

В то же время, в 2019 году продолжали расти объемы депозитов населения и бизнеса. Гривневые средства бизнеса увеличились за квартал на 16,2%, год к году — на 19,5%. После сокращения в III квартале гривневые вклады населения выросли на 8,4% за квартал и 17,5% год к году во всех группах банков. Валютные вклады населения в долларовом эквиваленте увеличились на 6,4% за квартал и на 15,4% в год. Такая динамика объясняется ослаблением девальвационных ожиданий и низкими ставками по валютным депозитам.

Напомним, за 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили рекордные 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).