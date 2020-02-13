В НБУ назвали самые прибыльные и наиболее убыточные украинские банки

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам 2019 года, задекларировав 32,609 млрд грн чистой прибыли, при этом наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Правэкс Банк — 121,502 млн грн, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков продолжает занимать Райффайзен Банк Аваль (4,749 млрд грн), третью — ПУМБ (2,623 млрд грн), поднявшийся на две позиции за четвертый квартал.

На четвертой позиции закрепился Укрсиббанк (2,580 млрд грн), а пятую занял ОТП Банк (2,537 млрд грн), поднявшись на две строки.

В то же время, государственный Укрэксимбанк опустился с четвертой позиции, занимаемой им по результатам деятельности за девять месяцев 2019 года, — на 11-ю, задекларировав 1,002 млрд грн чистой прибыли, а Укргазбанк поднялся на шесть позиций — до 10-й, зафиксировав 1,299 млрд грн.

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По данным НБУ, по убытку второе место занял Скай Банк, чистый убыток которого составил 27,543 млн грн, третье — Альпари Банк (18,435 млн грн), четвертое — Коминвестбанк (17,982 млн грн), пятое — Украинский банк реконструкции и развития (4,409 млн грн). Вместе с тем Банк Кредит Днепр, который до этого, по итогам девяти месяцев 2019 года, находился на третьей позиции по убытку, задекларировал 309,903 млн грн чистой прибыли и занял 18-е место.

В целом, в 2019 году прибыль банковской системы, по сравнению с 2018 годом, выросла в 2,7 раза — до 59,634 млрд грн. Прибыль госбанков, в частности, увеличилась в 2,4 раза — до 35,202 млрд грн, банков с иностранным капиталом — в 5,1 раза, до 18,513 млрд грн и с частным капиталом — в 1,4 раза, до 5,918 млрд грн.

Прибыльными в этот период были 69 из 75 работающих в Украине банков.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам 2019 года сохранил ПриватБанк — 552,058 млрд грн, Ощадбанк занял вторую позицию — 314,295 млрд грн, Укрэксимбанк — третью (202,922 млрд грн), Укргазбанк — четвертую (127,564 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль — пятую (95,159 млрд грн).

Напомним, за 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили рекордные 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).