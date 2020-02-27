Микрофинансовые организации пообещали не звонить должникам по ночам и не материться

Члены Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК) разработали Кодекс профессиональной этики. 26 февраля его подписали более 20 крупнейших микрофинансовых организиций Украины.

Об этом Delo.ua сообщили в компании "ШвидкоГроші", которая является членом ВАФК.

Как считают игроки рынка, такой шаг должен совершенствовать добропорядочную коммерческую практику на рынке быстрого кредитования и улучшить качество обслуживания клиентов,.

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МФО взяли на себя обязательство не третировать чрезмерно своих должников, установив лимиты на телефонные звонки. Согласно кодексу, звонить по телефону должнику можно не более 5 раз в день. А с 22:00 до 7:00 в будни и с 20:00 до 8:00 в выходные или праздники — звонки и вовсе запрещены

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Также МФО обязались ни в коем случае не угрожать должникам, не использовать нецензурную лексику при общении и не предоставлять неправдивую информацию о последствиях неуплаты кредита или представляться правоохранительными органами.

Члены ВАКС подчеркивают, что пошли на самоограничение добровольно без установления ограничений со стороны регулятора. Также они высказывают надежду, что их клиенты, задолжавшие финкомпаниям, оценят их шаг и будут более дисциплинировано обслуживать свои долги.