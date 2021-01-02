Экономика 60 минут назад

Биткойн теперь дороже $30 тысяч: новый максимум

Прошлый рекорд был побит в конце декабря 2020

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Цена биткойна обновила исторический максимум: согласно данным торгов, она превысила $30 тысяч. 

В субботу, 2 января, криптовалюта подорожала более чем на 8%. 

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По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткойн дорожает до 30 094 долларов,  на 2,5%. 

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткойна выросла на 2,85%, до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.

Криптовалюта бьет рекорд за рекордом: в прошлый раз исторический максимум обновился 31 декабря, когда биткойн вышел за $29 тысяч. Валюта начала дорожать в ноябре 2020. 

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По мнению экспертов, сейчас инвесторы идут на сделки из-за масштабных вливаний в экономики стран и мира со стороны Федеральной резервной систему США и других центробанков. 

Также цену подстегивает появление эффективных вакцин. 

В Morgan Stanley считают, что биткойн действительно может вытеснить доллар из статуса резервной валюты. 

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