Биткойн теперь дороже $30 тысяч: новый максимум

Цена биткойна обновила исторический максимум: согласно данным торгов, она превысила $30 тысяч.

В субботу, 2 января, криптовалюта подорожала более чем на 8%.

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По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткойн дорожает до 30 094 долларов, на 2,5%.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткойна выросла на 2,85%, до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.

Криптовалюта бьет рекорд за рекордом: в прошлый раз исторический максимум обновился 31 декабря, когда биткойн вышел за $29 тысяч. Валюта начала дорожать в ноябре 2020.

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По мнению экспертов, сейчас инвесторы идут на сделки из-за масштабных вливаний в экономики стран и мира со стороны Федеральной резервной систему США и других центробанков.

Также цену подстегивает появление эффективных вакцин.

В Morgan Stanley считают, что биткойн действительно может вытеснить доллар из статуса резервной валюты.