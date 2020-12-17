Биткойн резко взлетел в цене, поставив новый рекорд — $23770

Курс самой популярной в мире криптовалюты — биткойна — взлетел 17 декабря до нового рекорда — 23770,85 доллара, отмеченного после 11 часов утра по Киевскому времени.

Однако, как свидетельствуют данные сервиса CoinDesk, в течение получаса после этого цена BTC заметно упала и колеблется днем в четверг на уровне 23,5-23,7 тысячи долларов. На фоне роста курса рыночная капитализация этой криптовалюты достигла 422,9 млрд долларов.

Отметим, что резкий рост стоимости биткойна произошел после рекорда днем ранее, когда она едва превысила 20 тысяч долларов.

30 ноября стоимость первой криптовалюты превысила 19 686 долларов, что стало самым большим показателем в истории на тот момент.

В текущем году стоимость BTC подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц — на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Интерес к вложениям в рискованные активы, включая биткойн, поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавирусной болезни будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.