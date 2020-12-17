Экономика 1 час назад

Биткойн резко взлетел в цене, поставив новый рекорд — $23770

Новые показатели оставили далеко позади рекорд предыдущего дня в 20 тысяч долларов

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс самой популярной в мире криптовалюты — биткойна — взлетел 17 декабря до нового рекорда — 23770,85 доллара, отмеченного после 11 часов утра по Киевскому времени.

Однако, как свидетельствуют данные сервиса CoinDesk, в течение получаса после этого цена BTC заметно упала и колеблется днем в четверг на уровне 23,5-23,7 тысячи долларов. На фоне роста курса рыночная капитализация этой криптовалюты достигла 422,9 млрд долларов.

Кратко и по делу в Telegram

Отметим, что резкий рост стоимости биткойна произошел после рекорда днем ранее, когда она едва превысила 20 тысяч долларов.

Читайте также:
Объем рынка деривативов на биткойн впервые перевалил за $6 млрд

30 ноября стоимость первой криптовалюты превысила 19 686 долларов, что стало самым большим показателем в истории на тот момент.

В текущем году стоимость BTC подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц — на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Интерес к вложениям в рискованные активы, включая биткойн, поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавирусной болезни будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

19-летний сын депутата от ОПЗЖ Королевской "заработал" почти $24 млн в криптовалюте
19-летний сын депутата от ОПЗЖ Королевской "заработал" почти $24 млн в криптовалюте
Украинская криптобиржа начала торговать токенами платформы Free TON
Украинская криптобиржа начала торговать токенами платформы Free TON
Цена биткойна пробила исторический максимум
Цена биткойна пробила исторический максимум
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Одесской области четырех полицейских будут судить за пытки на территории больницы

  3. В Кременчуге поймали кибермошенника, обобравшего людей на 1 млн грн через онлайн-банкинг

  4. Зеленский победил бы Разумкова во втором туре выборов — опрос

  5. НБУ утвердил график работы банков на Новый год и Рождество

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...