Биткойн снова взлетел в цене

По состоянию на 26 декабря, стоимость Bitstamp поднялась выше $25 020, на FTX превысила $25 040. На Bitfinex и Coindesk биткоин не достиг психологически важной отметки.

Аналитический сервис CoinGecko дает средневзвешенную цену по платформам на 6:38 (МСК) в $24 999, 99, передает ForfsBlog.

Уровень $24 тысяч покорился "цифровому золоту" ровно неделю назад — в субботу, 19 декабря.

CEO Blockstream Адам Бэк отметил, что за ростом котировок в пятницу и субботу к новым максимумам стоят розничные покупатели — институционалы не торгуют в Рождество.

Криптовалютный рынок корректируется после стремительного подъема в предыдущие два месяца. Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Устойчивость показывает только биткойн.

Напомним, 17 декабря курс биткойна взлетел до нового рекорда — 23 770,85 доллара, отмеченного после 11:00 по киевскому времени.

На фоне роста курса рыночная капитализация этой криптовалюты достигла 422,9 млрд долларов.