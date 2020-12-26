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Валюта 40 минут назад

Биткойн снова взлетел в цене

На сегодняшний день цена первой криптовалюты составляет около 25 долларов

По состоянию на 26 декабря, стоимость Bitstamp поднялась выше $25 020, на FTX превысила $25 040. На Bitfinex и Coindesk биткоин не достиг психологически важной отметки.

Аналитический сервис CoinGecko дает средневзвешенную цену по платформам на 6:38 (МСК) в $24 999, 99, передает ForfsBlog.

Кратко и по делу в Telegram

Уровень $24 тысяч покорился "цифровому золоту" ровно неделю назад — в субботу, 19 декабря.

CEO Blockstream Адам Бэк отметил, что за ростом котировок в пятницу и субботу к новым максимумам стоят розничные покупатели — институционалы не торгуют в Рождество.

Криптовалютный рынок корректируется после стремительного подъема в предыдущие два месяца. Курс одной из самых капиталоемких цифровых валют — риппла — упал с начала недели вдвое. Устойчивость показывает только биткойн.

Напомним, 17 декабря курс биткойна взлетел до нового рекорда — 23 770,85 доллара, отмеченного после 11:00 по киевскому времени.

На фоне роста курса рыночная капитализация этой криптовалюты достигла 422,9 млрд долларов.

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