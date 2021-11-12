Политика и экономика 1 час назад

Бизнес призывает не потерять достижение Государственной налоговой службы за последний год

Бизнес отмечает увеличение эффективности борьбы со схемами по уклонению от уплаты налогов и минимизацию давления фискалов. Предприятия-экспортеры в последние годы получают возмещение НДС в абсолютном большинстве случаев вовремя и в полном объеме

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Государственная налоговая служба (ГНС) добилась успехов в борьбе со "схемами" и работе с налогоплательщиками, но текущая ситуация неопределенности ставит под угрозу эти достижения.

Об этом говорится в заявлении  Украинского совета бизнеса.

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Бизнес призвал президента Украины и Кабинет министров Украины исправить ситуацию с учетом объективного анализа итогов работы ГНС за последний год.

"Представители бизнеса отмечают высокое качество работы ГНС в работе с налогоплательщиками за последний год, значительные успехи в минимизации налоговых схем и внедрении цифровых сервисов (программный кассовый аппарат и совершенствование работы электронного кабинета плательщика)", — отмечается в заявлении Украинского совета бизнеса.

Среди достижений налоговой службы — увеличение эффективности борьбы со схемами по уклонению от уплаты налогов и минимизация давления на бизнес, считают авторы заявления. Кроме того, предприятия-экспортеры в последние годы получают возмещение НДС в абсолютном большинстве случаев вовремя и в полном объеме.

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Об этом также свидетельствуют цифры статистики: если в 2018 году предприятиями было заявлено к возмещению 153,6 млрд грн, получено лишь 131,7 млрд грн, в 2019 году было заявлено 167,2 млрд грн, получено 151,9 млрд грн, — то в 2020 году было заявлено 146,9 млрд грн, получено 143,1 млрд грн.

Также за последний год существенно уменьшились объемы схем по минимизации НДС (свертки, конвертцентры), о чем свидетельствуют как собственные данные представителей бизнеса, так и динамика сбора НДС по годам, говорится в заявлении.

В то же время, отмечают в Украинском совете бизнеса, вызывает обеспокоенность тот факт, что до сих пор отсутствуют решения по определению победителей конкурса, проведенного Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы летом.

СПРАВКА

Украинский совет бизнеса — крупнейшее в Украине объединение 96 ведущих бизнес-ассоциаций, созданное в 2017 году для консолидации бизнеса и реализации общественно важных реформ.

Напомним, ранее Украинский совет бизнеса призвал депутатов не отменять требования использования РРО.

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