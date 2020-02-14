Бизнес потребовал от президента рынок земли, евроинтеграцию и упрощение налогообложения

В четверг, 13 февраля 2020 года состоялась рабочая встреча представителей бизнеса с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой также приняли участие представители и от Европейской Бизнес Ассоциации. В ходе встречи обсуждались вопросы, по которым необходимо принять решения для стабильного бизнес-климата в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Речь шла об обеспечении макроэкономической стабильности, сохранение независимости НБУ и запуск доступного кредитования для микро бизнеса; запуск новой таможни и принятые инициативы для более эффективной работы (закон о уполномоченного экономического оператора и NCT) инициирование непопулярных решений, как то по фискализации, демонополизации Укрспирта, старт работы на рынке земли; старт диджитализации; диалог с бизнесом, в том числе по индустриальным вопросом, к примеру, по табачной индустрии. Также, были призывы со стороны представителей ЕБА реализовать достигнутую договоренность вето на законопроект №1049 чтобы отменить поправку по регулированию цен на рынке табачной продукции.

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Внимание было акцентировано на 10 вопросах для обеспечения эффективной работы и развития бизнеса:

✅Противодействие теневой экономике

Речь о необходимости реформирования судебной и правоохранительной систем, обеспечение равных правил игры в стране, борьбу с контрабандой и фальсификатом, защита прав интеллектуальной собственности путем внедрения национального принципа исчерпания прав.

✅Налоговая нагрузка

Упрощение налогового администрирования, своевременного возмещения НДС и снижение нагрузки на фонд оплаты труда, так как некоторые инициативы, как законопроект №2758 вызывают волну возмущения со стороны бизнеса.

✅Циркулярная экономика и устойчивое развитие

Содействие решению различных вопросов экологии через поддержку и инициацию законопроектов, касающихся обращения с отходами в широком контексте, внедрение расширенной ответственности производителя, введение Национального отчета по уровню выбросов парниковых газов.

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✅Гармонизация законодательства Украины с нормами ЕС

Речь об имплементации требований маркировки, подписание промышленного безвиза, принятие закона о ветеринарной медицине, внедрения европейских стандартов безопасности продукции. В этом контексте важным является избрание руководителя профильной структуры, координирующей данный вопрос — Госпродпотребслужбы.

✅Трудовое законодательство

Принятие современного трудового законодательства, о чем бизнес говорит уже несколько лет, чтобы сделать шаг навстречу европейским условиям трудового законодательства.

✅Рынок земли

Внедрение рынка земли путем принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

✅Альтернативные источники энергии

Обеспечение дальнейшего развития энергетики, в том числе, из альтернативных источников энергии, путем достижения компромиссного решения между властью и бизнесом по зеленому тарифу.

✅Международная торговля

Бизнес требует улучшить инфраструктуру, а именно стимулировать развитие рек, портов и улучшение уровня услуг Укрзализныци путем принятия законов о водном и железнодорожном видах транспорта. Кроме того, урегулировать вопрос авто разрешений для международных перевозок, в частности, в Польшу.

✅Внедрение новых технологий

Развитие cashless и paperless (сервис по обмену документами — Delo.ua), принятие законов об "облачные услуги" и трансграничную передачу банковских / финансовых данных — чтобы Украина интегрировалась в международную финансовую среду.

✅Быть привлекательными для инвестиций

Привлечение инвесторов, не ограничиваясь креативным брендингом Украины, идеей введения инвестиционных нянь и планами по созданию нового Министерства или должности в Правительстве по инвестициям.

Также, Президент Зеленский готов ежемесячно встречаться с представителями бизнеса и Ассоциаций, чтобы обсуждать текущие вопросы.

Напомним, что Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у руководства страны есть конкретные программы, направленные на улучшение инвестиционного климата Украины.