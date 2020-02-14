Политика и экономика 50 минут назад

Бизнес потребовал от президента рынок земли, евроинтеграцию и упрощение налогообложения

На встрече обсуждались насущные вопросы для бизнеса и страны

Бизнес потребовал от президента рынок земли, евроинтеграцию и упрощение налогообложения Бизнес потребовал от президента рынок земли, евроинтеграцию и упрощение налогообложения
Фото: Офис Президента

В четверг, 13 февраля 2020 года состоялась рабочая встреча представителей бизнеса с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой также приняли участие представители и от Европейской Бизнес Ассоциации. В ходе встречи обсуждались вопросы, по которым необходимо принять решения для стабильного бизнес-климата в стране. 

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации. 

Речь шла об обеспечении макроэкономической стабильности, сохранение независимости НБУ и запуск доступного кредитования для микро бизнеса; запуск новой таможни и принятые инициативы для более эффективной работы (закон о уполномоченного экономического оператора и NCT) инициирование непопулярных решений, как то по фискализации, демонополизации Укрспирта, старт работы на рынке земли; старт диджитализации; диалог с бизнесом, в том числе по индустриальным вопросом, к примеру, по табачной индустрии. Также, были призывы со стороны представителей ЕБА реализовать достигнутую договоренность вето на законопроект №1049 чтобы отменить поправку по регулированию цен на рынке табачной продукции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Внимание было акцентировано на 10 вопросах для обеспечения эффективной работы и развития бизнеса:

Противодействие теневой экономике

Речь о необходимости реформирования судебной и правоохранительной систем, обеспечение равных правил игры в стране, борьбу с контрабандой и фальсификатом, защита прав интеллектуальной собственности путем внедрения национального принципа исчерпания прав. 

Налоговая нагрузка

Упрощение налогового администрирования, своевременного возмещения НДС и снижение нагрузки на фонд оплаты труда, так как некоторые инициативы, как законопроект №2758 вызывают волну возмущения со стороны бизнеса.

Циркулярная экономика и устойчивое развитие

Содействие решению различных вопросов экологии через поддержку и инициацию законопроектов, касающихся обращения с отходами в широком контексте, внедрение расширенной ответственности производителя, введение Национального отчета по уровню выбросов парниковых газов.

Читайте также:
Лучше не мешать: что думает бизнес об "инвестиционных нянях" от Зеленского

Гармонизация законодательства Украины с нормами ЕС

Речь об имплементации требований маркировки, подписание промышленного безвиза, принятие закона о ветеринарной медицине, внедрения европейских стандартов безопасности продукции. В этом контексте важным является избрание руководителя профильной структуры, координирующей данный вопрос — Госпродпотребслужбы.

Трудовое законодательство

Принятие современного трудового законодательства, о чем бизнес говорит уже несколько лет, чтобы сделать шаг навстречу европейским условиям трудового законодательства.

Рынок земли

Внедрение рынка земли путем принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Альтернативные источники энергии

Обеспечение дальнейшего развития энергетики, в том числе, из альтернативных источников энергии, путем достижения компромиссного решения между властью и бизнесом по зеленому тарифу.

Международная торговля

Бизнес требует улучшить инфраструктуру, а именно стимулировать развитие рек, портов и улучшение уровня услуг Укрзализныци путем принятия законов о водном и железнодорожном видах транспорта. Кроме того, урегулировать вопрос авто разрешений для международных перевозок, в частности, в Польшу.

Внедрение новых технологий

Развитие cashless и paperless (сервис по обмену документами — Delo.ua), принятие законов об "облачные услуги" и трансграничную передачу банковских / финансовых данных — чтобы Украина интегрировалась в международную финансовую среду.

Быть привлекательными для инвестиций 

Привлечение инвесторов, не ограничиваясь креативным брендингом Украины, идеей введения инвестиционных нянь и планами по созданию нового Министерства или должности в Правительстве по инвестициям.

Также, Президент Зеленский готов ежемесячно встречаться с представителями бизнеса и Ассоциаций, чтобы обсуждать текущие вопросы. 

Напомним, что Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у руководства страны есть конкретные программы, направленные на улучшение инвестиционного климата Украины.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Налоговая изменила план проверок бизнеса
Налоговая изменила план проверок бизнеса
Поездкой Зеленского в Оман заинтересовалась НАПК
Поездкой Зеленского в Оман заинтересовалась НАПК
Офис Зеленского подал в суд на "Схемы" из-за расследования об Омане и требует извинений
Офис Зеленского подал в суд на "Схемы" из-за расследования об Омане и требует извинений
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. В Киеве на месте завода планируют построить несколько многоэтажек

  2. Украинский стартап создал первую в мире портативную печь (ФОТО)

  3. Рестораны разрывают договоры с Glovo? Что происходит с доставкой еды в Киеве

  4. Украина и Турция построят городок для переселенцев из Крыма

  5. В Киеве смонтировали первый 500-тонный пролет для Подольского моста на Троещину

Загрузка...