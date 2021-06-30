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БЮТовец Николай Ковзель готовит атаку против НБУ в интересах Коломойского — политолог

Экс-нардеп хочет отсудить здания Привата в США

БЮТовец Николай Ковзель готовит атаку против НБУ в интересах Коломойского — политолог БЮТовец Николай Ковзель готовит атаку против НБУ в интересах Коломойского — политолог

Николай Ковзель, народный депутат Украины 5-6 созыва от Блока Юлии Тимошенко теперь действует в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом говорится в расследовании общественной организации "Бюро анализа политики". По информации эксперта бюро политолога Виктора Бобыренко, иск Николая Ковзеля в Майами относительно американских активов Коломойского полностью отвечает интересам защиты Игоря Коломойского от преследования в США и Великобритании.

Напомним, контролируемые Николаем Ковзелем фирмы ZUKKTradingLimited и ООО "Интертрансгрупп" в 2011-2013 разместили в Брокбизнесбанке Курченко около $130 млн.  Спустя 7 лет после бегства Курченко и ликвидации банка, 4 января 2021 Ковзель через своего представителя в США подал иск в американский суд в Майами, где утверждает, что через группу компаний "Оптима" в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги не только из Приватбанка, но и из "Брокбизнесбанка" через латвийский филиал Привата. Он убежден, что в схемах Коломойского с отмыванием средств использовались именно его деньги. А сумма на 2021 год с учетом всех компенсаций выросла с 130 до $300 млн.

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"Деньги Ковзеля типа украли Курченко с Коломойским. А судится он с НБУ! И требует, чтобы с ним рассчитались украинскими деньгами. Вот вам цитата самого Ковзеля: "Я хочу средства взыскать не с Коломойского, а с Национального банка, который не контролировал и который помогал Курченко и Коломойскому отмывать деньги". По стечению обстоятельств, он претендует именно на те здания, которые Минюст США хочет конфисковать у Коломойского. А это будет значить, что обвинения против Коломойского вынесенные американскими органами правосудия поверхностны, без учета всех фактов, а, следовательно, уже выходит так, что Коломойского Минюст и ФБР вообще оклеветали и подорвали его репутацию", — объясняет политолог.

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Напомним, Коломойский находится под санкциями в США, где его обвиняют по закону RICO, который был принят чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок. Министерство юстиции США уже подало три гражданских иска в суд, где требует конфисковать активы Коломойского и Боголюбова в США. Речь идет об активах, которые были куплены на выведенные из "Приватбанка" деньги. Однако настоящие проблемы Игорь Коломойский имеет в Лондоне. Именно там, в Высоком суде Лондона, 1 марта 2022 начнется слушание дела "Государство Украина против экс-собственников Приватбанка". На кону ни много ни мало — 5,5 млрд. долларов

По мнению Виктора Бобыренко, стратегия Ковзеля и Коломойского Заключается в том, чтобы дискредитировать Нацбанк и его бывшую главу Валерию Гонтареву.

"Это станет замечательной аргументацией уже для защиты самого Коломойского в Лондоне. И когда господин Ковзель пытается плакаться в американском суде, что мол честно кровью и потом заработанные $ 130 миллионов в него украли Коломойский с Курченко (хотя виноватыми он считает Нацбанк и Гонтарева), не надо было бы напомнить происхождения этих денег. Это наши с вами деньги, выкачанные из "Укрзализныци" через многочисленные схемы. А его иск в Майами — это не просто спасательный круг для Коломойского. Это еще и игра против самой системы западного правосудия. И игра против здравого смысла", — резюмирует политолог.

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