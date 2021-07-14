Благодаря Центру предпринимательства 17-летняя украинка открыла свой бизнес, — Минцифры

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на GET Business Festival, который проходит 14 июля в Pochayna Event Hall, рассказала, что самым младшим предпринимателем, который воспользовался услугами Центра поддержки предпринимателей стала 17-летняя девушка.

Она подчеркнула, что самому младшему украинцу, который обратился в подобный центр, 5 лет. Он воспользовался одной из бесплатных программ обучения при Центре.

"Также одна девушка в 17 лет запустила свой бизнес. Ее зарегистрировали как физическое лицо-предприниматель — она консультирует по подготовке к внешнему независимому оцениваю по биологии. А вот самой старой предпринимательнице — 72 года. Она уже 25 лет работает как предприниматель и постоянно обращается за юридической поддержкой, поскольку у нее нет юриста в штате", — отметила Ионан.

Отметим, что GET Business Festival проходит 14 июля в Киеве, в Pochayna Event Hall. Своим успешным бизнес-опытом поделились 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие.

В частности, Василий Хмельницкий отметил — первое, что необходимо человеку, который хочет добиться успеха: поменять окружение и общаться с людьми, которые умнее, сильнее и более продвинутые.

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"У меня есть строительное подразделение. Неплохой бизнес. В этом году я его планирую продать. Почему? Когда я общаюсь со строителями своего подразделения или конкурентов, мы говорим о кирпичах, цементе, бетоне. Сейчас, когда я с командой начал ездить по миру, мы начали общаться с ребятами, которые работают в Google, Apple, фондах. И когда они делятся своими знаниями, рассказывают, как будет выглядеть мир через 5-10 лет, куда движется экономика, — это меня драйвит. А строительство, хоть и прибыльное, но мне сегодня уже не дает новых возможностей", — отметил основатель "UFuture".

Второе, на что нужно обратить внимание, — самообразование. Хмельницкий согласен с тем, что образовательный контент — один из самых сложных для потребления и не всегда востребован широкой публикой, однако других вариантов, кроме самообразования, нет.