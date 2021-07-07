"Большая стройка" открывает международные рейсы из региональных аэропортов — Тимошенко

По словам заместителя главы Офиса президента, координатора программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, развитие аэропортов, внутреннего и внешнего авиасообщения является одним из приоритетов "Большой стройки" в этом году. В частности, власти планируют открыть международные рейсы из региональных аэропортов.

Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Мы запускаем международные рейсы из этих региональных аэропортов с несколькими авиакомпаниями. Конечно, в первую очередь это чартерные рейсы для отдыха", — отметил Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что в этом году в рамках "Большой стройки" начинается реконструкция в аэропортах таких городов, как Житомир, Кривой Рог, Ужгород, Винница, Черновцы, Ровно, Полтава, Днепр, Херсон и Мариуполь. Буквально через несколько недель новую взлетную полосу откроют в аэропорту Одессы.

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По словам заместителя главы Офиса президента, важно соединять страну не только по дорогам, а и авиасообщением. Кроме развития аэропортов "Большая стройка" Владимира Зеленского также предусматривает открытие новых рейсов.

Летом уже открылись новые рейсы из Киева в Черновцы, Ужгород и Кривой Рог.

"Многие говорили — это не нужно, никто не будет летать в Киев или дальше из Киева на международные какие-то рейсы. Смотрите, на примере самолетов до Ужгорода — они заполнены или на 100, или более 90 процентов. И это три раза в неделю. Я знаю, что авиакомпании уже думают над тем, чтобы увеличить количество рейсов, которые летают в аэропорт Ужгорода. То же касается Черновцов и Кривого Рога", — акцентировал Тимошенко.

Он отметил, что развитие внутреннего авиасообщения поможет людям из других городов и областей комфортно летать в Киев или дальше из Киева на международные рейсы. Вместе с авиакомпаниями власть договаривается о том, чтобы все рейсы стыковались с популярными зарубежными направлениями, а люди могли комфортно летать по миру.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы планируют также создать национального перевозчика.