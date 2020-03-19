Большая стройка. Продолжается ремонт на международной трассе в Полтаве — координатор Голик

В Полтаве на участке международной трассы М-03 Киев — Харьков — Должанское продолжается капитальный ремонт дорожного полотна.

Работы ведутся в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в Facebook координатор "Большой стройки" Юрий Голик.

Автодорога M-03 — дорога международного значения на территории Украины. Трасса также является составной частью европейских маршрутов E 40 и E 50.

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"Трасса М-03 Киев — Харьков — Должанское. Участок в Полтаве. Улица Киевское шоссе и улица Харьковское шоссе. Капитальный ремонт", — написал Юрий Голик.

Ранее "Укравтодор" объявил тендер на строительство транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев — Одесса и М-06 Киев — Чоп.