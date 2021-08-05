Экономика 1 час назад

"Большую стройку" автодорог Луганщины выполнят по правилам МБРР — Кубраков

Эти дороги не обновлялись годами в мирное время, а с началом боевых действий на востоке по ним интенсивно передвигалась военная техника

Министр инфраструктуры Александр Кубраков. Фото: пресс-служба МИУ Министр инфраструктуры Александр Кубраков. Фото: пресс-служба МИУ
Министр инфраструктуры Александр Кубраков. Фото: пресс-служба МИУ

"Укравтодор" объявил тендер на капитальный ремонт 61,5 км дорог в Луганской области: 49,5 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" — Старобельск — Бахмут и 12 км дороги Н-26 Чугуев — Меловое.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков.

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В ближайшее время в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет объявлен также тендер на ремонт 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" — Сватово — Лисичанск — Луганск.

"Это важный этап реализации соглашения с Международным банком реконструкции и развития по восстановлению инфраструктуры Востока. Торги будут проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Работы начнутся, как только будут определены и объявлены победители", — заявил министр.

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Эти дороги, по словам Кубракова, имеют для Луганщины стратегическое значение. Они не обновлялись годами в мирное время, а с началом боевых действий на востоке по ним интенсивно передвигалась военная техника.

"Луганщина долгое время была среди областей, в которых проводилось меньше всего дорожных работ. За предыдущие 10 лет здесь было отремонтировано всего 132,9 км дорог. Поэтому с началом "Большой стройки" мы уделяем особое внимание именно этой области. Напомню, что всего за 2 года обновим в Луганской области около 400 км дорог", — написал Кубраков.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах к 30-летию Независимости открыть Дорогу Единства М-30 Стрый — Изварино, которая протянется почти на 1400 км через всю Украину и соединит Львовскую область с Луганской.

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