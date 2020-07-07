Политика и экономика 1 час назад

Буславец объяснила, как знак Зодиака влияет на ее кадровые решения

Исполняющая обязанности министра энергетики призналась, что она родилась под знаком рыб

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець. Фото: Украинские новости Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець. Фото: Украинские новости
Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець. Фото: Украинские новости

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець подчеркнула — она рождена под знаком рыб, а поэтому верит своей интуиции и таким образом подбирает кадры.

Об этом она заявила в интервью "Экономической правде".

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"Скажу честно, что иногда на собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", — сказала она.

Таким образом чиновница ответила на просьбу журналистов расставить по приоритетности с первого по третье место кандидатов в угольные заместители министров Виталия Довгаля, Сергея Дяченко и Владимира Бабченко. Она отметила, что у каждого из них есть масса плюсов и какие-то минусы, "с которыми можно считаться".

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"Я не хотела бы расставлять приоритеты или отдавать кому-то предпочтения, поскольку с этими людьми я познакомилась на собеседованиях... Мне показалось, что эти люди способны на решение поставленных задач. Но я не работала с ними настолько плотно, чтобы дать им оценку либо приоритезацию с точки зрения профессиональных качеств", — отметила она.

Напомним, что ранее Буславец заявила, что в Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов по немецкому опыту. Она уточнила, что пилотный проект будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой людей, проживающих в таком "моногороде". В то же время, она заметила, что город для реализации "пилота" еще не выбрали.

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