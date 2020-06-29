Происшествия 30 минут назад

В Луганской области произошел обвал на шахте: есть жертвы

Обвал произошел на шахте "Привольнянская" неподалеку Лисичанска

Шахта "Привольнянская". Фото: Википедия Шахта "Привольнянская". Фото: Википедия
Шахта "Привольнянская". Фото: Википедия

В Луганской области в ночь на 29 июня произошел обвал на шахте "Привольнянская" неподалеку Лисичанска.

В результате происшествия один шахтер погиб и еще один получил травмы, сообщает народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

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"В 23:30 из-за обвала на шахте "Привольнянское" ПАО "Лисичанскуголь" погиб шахтер", — написал он в соцсети.

По его словам, пострадавшего шахтера с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность. Позже он был госпитализирован в больницу Лисичанска.

При этом пока не известно, что стало причиной обвала на шахте.

Шахта "Привольнянская" входит в ОАО "Лисичанскуголь". Расположена она в городе Приволье Лисичанского горсовета Луганской области.

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Ранее обвал произошел на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой области, вследствие чего погиб один горняк.

Напомним, 23 июня шахтеры со Львовской области, которым уже 4 месяца не платят зарплату, протестовали в правительственном квартале.

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