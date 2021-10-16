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Валюта 1 час назад

Цена биткоина впервые за полгода превысила $60 тысяч

Самая популярная криптовалюта в мире выросла в стоимости на 4,5%

Цена Bitcoin превысила $60 тысяч Цена Bitcoin превысила $60 тысяч
Цена Bitcoin превысила $60 тысяч

Цена биткоина утром 15 октября на криптобирже Bitfinex впервые с середины апреля достигла 61 869 долларов. Самая популярная криптовалюта в мире выросла за сутки на 4,5%.

Об этом сообщает Reuters.

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Подорожание биткоина связывают с запуском первого американского биржевого фонда на базе биткоин-фьючерсов, который запланировали на понедельник, 18 октября. Это ключевое событие для криптоиндустрии, на фоне ожидания которого цена биткоина превысила $60 000.

Отмечается, что с 20 сентября биткоин уже вырос в себестоимости в 1,5 раза.

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С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 36%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%.

До сих пор рекордом биткоина остается отметка в 64 895 долларов США.

Как известно, биткоин — самая популярная криптовалюта в мире. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалют.

Отметим, 8 сентября Верховная Рада приняла Закон Украины "Про виртуальные активы", который легализировал криптовалюту в нашей стране.

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