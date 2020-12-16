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Валюта 50 минут назад

Цена биткойна пробила исторический максимум

За последние сутки цена первой криптовалюты выросла на 5%, недельный прирост составил более 10%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

16 декабря цена самой популярной в мире криптовалюты — биткойн — впервые в истории преодолела отметку в $20 042.

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По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену криптовалют на более, чем 20-ти биржах, по состоянию на 15:49 по Киеву цена биткойна увеличилась на 4,75%, до 20 175 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 5,24%, до 20 327 долларов.

В то же время, на бирже Bitstamp котировки в моменте выросли до $20 620.

На сегодняшний день, на долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

Ранее сообщалось, что 30 ноября стоимость первой криптовалюты превысила 19 686 долларов, что стало самым большим в истории. 

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По информации ForkLog, ровно неделю назад цена биткойна опустилась до декабрьского минимума в районе $18 000. Уже к концу недели котировки вернулись к отметкам выше $19 000, за которыми последовало и взятие нового исторического рубежа.

За последние сутки цена первой криптовалюты выросла на 5%, недельный прирост составил более 10%.

Рыночная капитализация биткоина на момент написания составляла $376,9 млрд при доминировании над остальным рынком в 63,3%.

При этом, демонстрируют рост и альткоины. Цена второй по капитализации криптовалюты Ethereum в моменте достигла $628.

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Напомним, абсолютный рекорд цены первой криптовалюты был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда стоимость биткойна составляла $20 089.

Однако после этого биткойн стал стремительно терять в цене, и уже через год — 15 декабря 2018 года — его стоимость составляла всего лишь $3 126. Со временем главная мировая криптовалюта подорожала на 400%.

Bitcoin — самая популярная криптовалюта в мире, имеющая наибольшую долю всего рынка. Биткойн был первой криптовалютой, представленной ​​публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру.

Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

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