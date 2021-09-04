Евробонды "Укравтодора" зашли на фондовый рынок Украины

2 сентября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еврооблигации Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже.

По информации, опубликованной на сайте НКЦБФР, инициатором вывода стала компания Dragon Capital.

При этом облигации планируют включить в биржевой список "Украинской биржи".

Стоит отметить, что евробонды "Укравтодора" стали 56-й иностранной ценной бумагой, допущенной к обращению на украинском рынке.

Напомним, 28 мая Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписало договор с компанией White & Case LLP (Великобритания) о предоставлении юридических консультаций по вопросам привлечения долгового финансирования путем выпуска еврооблигаций под государственные гарантии стоимостью 1,81 млн долларов.

Кроме этого, в этот же день между "Укравтодором" и шестью украинскими банками — Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк "Кредит Днепр", ПУМБ — был подписан договор консорциумного кредита объемом 376 млн долларов США.

Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на пять лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.

В 2020 году соглашение с Укрэксимбанком было одним из трех основных источников финансирования масштабной программы строительства и обновления дорог.