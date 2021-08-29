  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

"Укравтодор" получил от консорциума украинских банков кредит на $376 млн

Деньги будут направлены на строительство и обновление дорог в рамках президентской программы "Большая стройка"

Фото: Facebook/"Укравтодор" Фото: Facebook/"Укравтодор"
Фото: Facebook/"Укравтодор"

28 августа между "Укравтодором" и шестью украинскими банками — Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Днепр, ПУМБ — был подписан договор консорциумного кредита объемом 376 млн долларов США.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на пять лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По словам главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, в 2020 году соглашение с Укрэксимбанком было одним из трех основных источников финансирования масштабной программы строительства и обновления дорог.

"Уже в 2021 года на нашу просьбу команда Укрэксимбанка открыла для "Укравтодора" новые финансовые возможности в рамках механизма консорциумного кредита. Его основное преимущество — что государство быстро может получить необходимый объем средств, а банк — реальные возможности для инвестиций. В ближайшей перспективе мы рассматриваем варианты подобного финансирования не только для дорожной и мостовой инфраструктуры, но и аэропортов, железной дороги, морской и речной инфраструктуры и так далее", — рассказал Кубраков.

Читайте также:
"Большую стройку" автодорог Луганщины выполнят по правилам МБРР — Кубраков

Государственный Укрэксимбанк выступил в качестве банка-координатора с долей 45% от общего объема проекта консорциумного кредитования.

Полученные в рамках договора деньги будут направлены на строительство и обновление дорог в рамках президентской программы "Большая стройка".

Ранее сообщалось, что 28 мая Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало договор с компанией White & Case LLP (Великобритания) о предоставлении юридических консультаций по вопросам привлечения долгового финансирования путем выпуска еврооблигаций под государственные гарантии стоимостью 1,81 млн долларов.

Напомним, за счет реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и проведенной оптимизации работы предприятий, подчиненных "Укравтодору", в прошлом году удалось сократить убытки более чем в 16 раз по сравнению с 2019 годом. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В "Новой почте" рассказали о возможности запуска собственного цифрового банка
В "Новой почте" рассказали о возможности запуска собственного цифрового банка
МВФ начал распределять спецправа заимствования на $650 млрд, Украина получит $2,7 млрд
МВФ начал распределять спецправа заимствования на $650 млрд, Украина получит $2,7 млрд
Минэнерго просит у банков деньги на закупку угля
Минэнерго просит у банков деньги на закупку угля
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве готовится к открытию гипермаркет тканей (ФОТО)

  3. СБУ прикрыла в Одессе подпольный бизнес по производству сигарет

  4. Цены на арбузы в Украине упали до рекордного уровня, обвалившись за сезон в 15 раз

  5. НБУ прогнал с рынка финкомпанию за отказ от проверки, а также "добил" пять других

Ивент
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
Протягом 3-х днів на Контрактовій площі Києва колесо огляду з аудіоспектаклем працюватиме безкоштовно з 16.00 до 22.00
Загрузка...