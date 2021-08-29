"Укравтодор" получил от консорциума украинских банков кредит на $376 млн

28 августа между "Укравтодором" и шестью украинскими банками — Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ТАСкомбанк, Банк Кредит Днепр, ПУМБ — был подписан договор консорциумного кредита объемом 376 млн долларов США.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на пять лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.

По словам главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, в 2020 году соглашение с Укрэксимбанком было одним из трех основных источников финансирования масштабной программы строительства и обновления дорог.

"Уже в 2021 года на нашу просьбу команда Укрэксимбанка открыла для "Укравтодора" новые финансовые возможности в рамках механизма консорциумного кредита. Его основное преимущество — что государство быстро может получить необходимый объем средств, а банк — реальные возможности для инвестиций. В ближайшей перспективе мы рассматриваем варианты подобного финансирования не только для дорожной и мостовой инфраструктуры, но и аэропортов, железной дороги, морской и речной инфраструктуры и так далее", — рассказал Кубраков.

Государственный Укрэксимбанк выступил в качестве банка-координатора с долей 45% от общего объема проекта консорциумного кредитования.

Полученные в рамках договора деньги будут направлены на строительство и обновление дорог в рамках президентской программы "Большая стройка".

Ранее сообщалось, что 28 мая Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало договор с компанией White & Case LLP (Великобритания) о предоставлении юридических консультаций по вопросам привлечения долгового финансирования путем выпуска еврооблигаций под государственные гарантии стоимостью 1,81 млн долларов.

Напомним, за счет реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и проведенной оптимизации работы предприятий, подчиненных "Укравтодору", в прошлом году удалось сократить убытки более чем в 16 раз по сравнению с 2019 годом.