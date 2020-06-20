Центробанк Китая планирует привлечь рекордный объем кредитов

Народный банк Китая планирует сохранять высокий уровень ликвидности в банковской системе для поддержания экономики на фоне коронавирусного кризиса.

Об этом заявил глава китайского ЦБ И Ган на финансовом форуме в Шанхае, передает Reuters.

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По его словам, Центробанк намерен к концу года добиться рекордного привлечения новых кредитов на сумму 20 трлн юаней (около $2,8 трлн).

"Более широкий показатель суммарного социального финансирования, что включает в том числе теневые банковские продукты, вырастет по итогам года на 30 трлн юаней, или больше ($4,2 трлн)", — заявил Ган.

Таким образом, в ЦБ КНР рассчитывают, что китайская экономика получит инъекцию кредитной эмиссии в размере 30% ВВП, что является беспрецедентным даже по меркам Китая.

"Мы должны заблаговременно разработать механизмы выхода из инструментов (стимулов)", — сказал Ганг.

Он добавил, что нужно помнить о "похмелье", которое порождает ничем не ограниченное кредитование.

В мае китайские банки выдали новых кредитов на 3,19 трлн юаней, в апреле — 3,094 трлн, а в марте — свыше 5 трлн.

18 июня китайский ЦБ снова понизил ставку по операциям 2-недельного обратного репо и залил в систему 70 млрд юаней.

Как отметил экономист ING Ирис Панг, несмотря на объявленную победу над пандемией, экономика КНР восстанавливается медленно.

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В частности, в мае продолжилось падение розничных продаж (-2,8% год к году) и инвестиций (-6,3%), тогда как промышленный рост вдвое отстает от докризисного (+4,4%).

В свою очередь, эксперты Организации стран экономического сотрудничества и развития считают, что итогам года, китайская экономика может скатиться в рецессию впервые с 1970 годов.

По их прогнозу ВВП КНР просядет на 1% в сценарии с весьма вероятной второй волной пандемии. По прогнозу ING падение будет еще глубже — 1,5% год к году.

Новые вливания — это повод нервничать за юань, считает Панг. С начала года китайская валюта просела к доллару на 2% — с 6,93 до 7,07 юаней за доллар, а в конце мая едва не обновила исторический минимум, падая до отметки 7,18.

Напомним, в конце мая китайская национальная валюта продолжала стремительно терять позиции на рынке. В частности, в последней декаде прошлого месяца юань упал до самой низкой отметки с 2008 года.