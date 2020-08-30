Происшествия 4 часа назад

ЧП в Китае: из-за обрушения ресторана погибли 17 человек (ВИДЕО)

Из-под обломков обрушившегося двухэтажного здания были извлечены 45 человек, спасательная операция продолжается

Фото: скриншот видео YouTube/CGTN Фото: скриншот видео YouTube/CGTN
Фото: скриншот видео YouTube/CGTN

29 августа на севере Китая в городе Линьфэнь, провинция Шаньси произошло обрушение двухэтажного ресторана, в результате которого погибли, по меньшей мере, 17 человек.

Об этом сообщает Xinhuanet со ссылкой на местные власти.

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Как отмечает агентство, ЧП случилось утром. Ресторан в селе Ченьчжуан уезда Сянфень частично обрушился.

В спасательном штабе сообщили, что к 20:00 (по местному времени) из-под обломков обрушившегося двухэтажного здания были извлечены 45 человек, в том числе тела 17 погибших.

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При этом 28 человек получили травмы, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время продолжается спасательная операция.

Управление по безопасности труда потребовало от правительства провинции Шаньси немедленно расследовать инцидент.

Напомним, в начале марта в провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, которую использовали как здание для карантина.

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