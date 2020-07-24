Страхование и финуслуги 1 час назад

COVID-19: убытки одной из ведущих страховых компаний Франции составили почти 200%

Главной проблемой для SCOR стала пандемия COVID-19

Фото: SCOR Фото: SCOR
Фото: SCOR

Французская перестраховочная компания SCOR завершила первое полугодие с чистой прибылью 26 млн евро, что более чем на 90% ниже аналогичного периода прошлого года (286 млн евро).

Как сообщает "Укрстрахование", показатель прибыли компании за второй квартал упал на 188%: со 155 млн евро прибыли в 2019 году до убытка в 136 млн евро за второй квартал этого года.

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Валовый премиальный доход за полугодие остался почти неизменным: 8,2 млрд евро (+2,3%). Общая сумма претензий по риску пандемии Covid-19 для SCOR составила 248 млн евро.

"Столкнувшись с пандемией Covid-19, SCOR еще раз демонстрирует свою способность противостоять крупным шоками. SCOR активно реализует стратегический план "Квантовый скачок", сочетающий рост бизнеса, платежеспособность и прибыльность", — заявил председатель и главный исполнительный директор SCOR Денис Кессле.

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Как сообщалось ранее, один из крупнейших страховых рынков — Лондонский Lloyd's — планирует возобновить работу штаб-квартиры 1 сентября с обязательством обеспечить безопасность сотрудников и клиентов.

Напомним, клиенты австрийской страховой группы UNIQA во время карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 многократно увеличили количество обращений через цифровую платформу myUNIQA.

Ранее сообщалось, что общая стоимость средств, направленных MetLife для помощи пострадавшим от пандемии Covid-19, превышает $250 млн, а портфель "ответственных" инвестиций составляет $58 млрд.

Для создания инклюзивной рабочей среды компания стала первым страховщиком, присоединившимся к Глобальной инновационной коалиции женщин, и пятый год подряд попадает в Индекс гендерного равенства Bloomberg.

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