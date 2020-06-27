Страховой рынок Lloyd’s из-за коронавируса откроется не раньше сентября — СМИ

Один из крупнейших страховых рынков — Лондонский Lloyd's — планирует возобновить работу штаб-квартиры 1 сентября с обязательством обеспечить безопасность сотрудников и клиентов.

Как сообщает "УкрСтрахование", в заявлении Lloyd's of London сказано, что в период пандемии Covid-19 приоритетными для рынка являются здоровье и безопасность всех участников.

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"Существуют подробные планы по обеспечению возможности открытия нашей лондонской штаб-квартиры и комнаты андеррайтинга 1 сентября, при этом следуя правительственным руководящим принципам, обеспечивающим социальное дистанцирование", — заявили в Lloyd's.

В рамках антивирусных мероприятий в помещении будут установлены защитные экраны, для сотрудников вводится система ротации, а количество посетителей сократится почти вдвое.

Кроме этого, вводится ограничение для лифтов, в которых одновременно могут находиться не более двух человек.

В здании Lloyd's будет проводиться тщательная уборка, температурный скрининг и ряд других мер.

Напомним, клиенты австрийской страховой группы UNIQA во время карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 многократно увеличили количество обращений через цифровую платформу myUNIQA.

С начала года количество скачиваний приложения myUNIQA для iOS и Android составило 115 тысяч, при этом подавляющее большинство пользователей (87%) высоко оценили качество сервиса.