Деятельность Этического совета может заблокировать работу ВСП, — Гречковский

Решение Этического совета в составе международных экспертов, который предлагается создать законопроектом 5068 для оценки членов Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добросовестности, могут привести к временной блокировке деятельности всего ВСП.

Об этом заявил член ВСП Павел Гречковский, передают Українські Новини.

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По его словам, хотя законопроект 5068 может быть принят уже на этой неделе, но до сих пор остается много вопросов, как на практике могут быть воплощены решения Этического совета и какие последствия они будут иметь.

"Когда уже создадут Этическую комиссию из международников и они начнут признавать членов ВСП (по ранее согласованному списку) недобросовестными, то как отсчитать момент времени, с которого член ВСП считается недобросовестным (днем принятия решения Этической комиссии, или днем принятия решения субъекта назначения на это решение, или вообще от рождения члена ВСП)?" — отмечает Павел Гречковский, ссылаясь на то, что дальше это решение должно рассматриваться субъектом назначения члена ВСП.

Конституционный орган формируется по квотному принципу: десять представителей избирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух — назначает президент, двух — выбирает Верховная Рада, по 2 представителя избираются съездом адвокатов Украины, всеукраинской конференцией прокуроров и съездом представителей юридических вузов.

По словам Павла Гречковского, из положений законопроекта не ясно, в каком статусе будет находиться член ВСП после принятия Этическим советом негативного решения ко времени проведения съезда судей, адвокатов, прокуроров или ученых, который должен рассмотреть такое решение. Кроме того, законопроект вообще не предусматривает случай, если съезд не согласится с критикой Этического совета в адрес своего представителя в ВСП.

"Когда съезд наконец соберется, но не согласится с выводом Этических международников, можно наконец идти снова работать в ВСП?... А можно после всех этих "жертв" считаться избранным на новый 4-летний срок?" — спрашивает член ВСП.

Кроме того, Гречковский указывает на то, что в ходе такой процедуры оценивания и попытки отстранения будут нарушены конституционные права членов ВСП, в частности, законопроект фактически санкционирует лишение заработной платы до формального увольнения на неопределенный период времени и одновременно лишение возможности выполнять другую оплачиваемую работу.

"Кто будет компенсировать этот период временной потери трудоспособности на несколько месяцев? Бюджет Украины за счет кредитов МВФ? Как насчёт права на труд, других социальных прав, например, для членов ВСП вообще все конституционные права отменяются?" — возмущается член ВСП.

По его мнению, в случае неподтверждения отрицательного решения Этического совета есть основания требовать материальной компенсации, публичных извинений или обращаться в суд с целью возмещения причиненного вреда.

Как известно, законопроект №5068 предусматривает проведение проверок на добросовестность для действующих членов ВСП и кандидатов в этот орган. Для таких проверок предлагается создать Этический совет, в состав которого войдут 3 представителя международных организаций, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции и/или в сфере судебной реформы.

Со дня внесения Этическим советом указанного решения член Высшего совета правосудия, которого касается такое решение, отстраняется от должности, а его полномочия приостанавливаются до принятия решения органом, который избрал (назначил) этого члена Высшего совета правосудия. Законопроект включен в повестку дня Верховной Рады на 17 июня 2021 года.