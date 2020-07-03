Общество 1 час назад

Депутаты хотят запретить владельцам электро- и гироскутеров ездить по тротуарам

Если соответствующий законопроект примут, пользователи персонального легкого электротранспорта станут участниками дорожного движения

Фото: Marek Rucinski / Unsplash Фото: Marek Rucinski / Unsplash
Фото: Marek Rucinski / Unsplash

Профильный подкомитет Верховной Рады поддержал законопроект, который делает пользователей персонального легкого электротранспорта участниками дорожного движения.

Об этом рассказал один из его соавторов, нардеп от Слуги народа Александр Горенюк на личной странице в Facebook, передает "Новое время". Проект закона был предложен к рассмотрению нардепами фракции "Голос" в феврале 2020 года.

Кратко и по делу в Telegram

К пользователям персонального легкого электротранспорта авторы предлагают отнести людей, которые пользуются одно-, двух- или трехколесным механическим транспортом с электрическим двигателем (электрические скутеры, сигвеи, гироборды, гироскутеры). В этот список не входят инвалидные коляски и велосипеды, оборудованные электродвигателями.

"В тексте законопроекта есть что дорабатывать, я в курсе. Будем максимально готовиться ко второму чтению. Готов и буду отстаивать на комитете позицию общественности и коалиции общественных организаций, работающих в сфере безопасности дорожного движения", — написал Александр Горенюк.

Читайте также:
Водители без масок, молодежь переходит на самокаты: как работает транспорт из-за карантина

Авторы законопроекта предлагают обязать водителей гироскутеров и электросамокатов ездить по велодорожкам или по краю проезжей части, если их нет. Передвигаться на таком транспорте по тротуарам будет запрещено.

Транспорт должен быть оборудован катафотами и по возможности звуковым сигналом.

В темное время суток световозвращательные элементы должны носить и водители, которым также будет запрещено держать телефон в руке во время движения и перевозить пассажиров, если место для них не предусмотрено конструкцией транспорта.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев отозвал заявление о своей отставке — СМИ
Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев отозвал заявление о своей отставке — СМИ
Парламентский комитет по вопросам финансов поддержал увольнение Смолия с поста главы НБУ
Парламентский комитет по вопросам финансов поддержал увольнение Смолия с поста главы НБУ
Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности Александра Погорелого
Кабмин уволил главу Укртрансбезопасности Александра Погорелого
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: владелец улиточной фермы Elite Snail и эксперт от OLX в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Стало известно, в какой больнице от COVID-19 лечится Елена Зеленская

  3. Стала известна возможная кандидатура на пост главы НБУ

  4. Глава АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке — СМИ

  5. Завод "Океан" готов по себестоимости восстановить разрушенные мосты на Западе Украины

Загрузка...