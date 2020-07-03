Депутаты хотят запретить владельцам электро- и гироскутеров ездить по тротуарам

Профильный подкомитет Верховной Рады поддержал законопроект, который делает пользователей персонального легкого электротранспорта участниками дорожного движения.

Об этом рассказал один из его соавторов, нардеп от Слуги народа Александр Горенюк на личной странице в Facebook, передает "Новое время". Проект закона был предложен к рассмотрению нардепами фракции "Голос" в феврале 2020 года.

К пользователям персонального легкого электротранспорта авторы предлагают отнести людей, которые пользуются одно-, двух- или трехколесным механическим транспортом с электрическим двигателем (электрические скутеры, сигвеи, гироборды, гироскутеры). В этот список не входят инвалидные коляски и велосипеды, оборудованные электродвигателями.

"В тексте законопроекта есть что дорабатывать, я в курсе. Будем максимально готовиться ко второму чтению. Готов и буду отстаивать на комитете позицию общественности и коалиции общественных организаций, работающих в сфере безопасности дорожного движения", — написал Александр Горенюк.

Авторы законопроекта предлагают обязать водителей гироскутеров и электросамокатов ездить по велодорожкам или по краю проезжей части, если их нет. Передвигаться на таком транспорте по тротуарам будет запрещено.

Транспорт должен быть оборудован катафотами и по возможности звуковым сигналом.

В темное время суток световозвращательные элементы должны носить и водители, которым также будет запрещено держать телефон в руке во время движения и перевозить пассажиров, если место для них не предусмотрено конструкцией транспорта.