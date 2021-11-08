"ДНР", "Ашан" та інвестиції з Естонії: як ТРЦ SkyMall постійно втрапляє в скандал

Столичний торговельно-розважальний центр SkyMall від моменту зведення овіяний скандалами. За право власності на нього тривалий час судилися український та естонський бізнесмени, а нещодавно під заставу ТРЦ державний "Укрексімбанк" видав 60 млн доларів кредиту людині, яка веде бізнес у так званій "ДНР".

Як виявилося, є ще скандали, у яких фігурує керівництво SkyMall. Нині бізнесмени зініціювали судовий процес, за підсумками якого хочуть відсудити майже 2 млн доларів у відомого європейського інвестора. Вивчивши наявні у справі документи, стає зрозуміло: без скандалу не обійшлося і тут.

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Як державний "Укрексімбанк" втрапив у скандал з "ДНР"

Скандал, у який втрапило керівництво державного "Укрексімбанку", просто під час запланованого інтерв’ю накинувшись на знімальну групу "Схем", прогримів на всю Україну. Відстороненого керівника фінансової установи Євгена Мецгера у підсумку відправили під домашній арешт, а журналістська спільнота записала собі в актив успішний кейс того, як за протизаконні дії відносно журналістів до посадовця застосували відповідні санкції.

Пізніше журналісти "Схем" опублікували матеріал, в якому містилася відповідь на запитання, а що ж так розлютило Мецгера і компанію під час спілкування зі знімальною групою? Нагадаємо, конфлікт виник, коли журналіст Кирило Овсяний запитав у посадовця про кредит у 60 млн доларів, виданий особі, котра веде бізнес на території так званої "ДНР". Тоді Євген Мецгер у різкій формі відповідати відмовився.

Та конфлікт з керівництвом "Укрексімбанку" не завадив журналістам довести до кінця розслідування сумнівної оборудки. Як з’ясували у "Схемах", у квітні 2021 року державний банк видав 60 млн доларів кредиту ТОВ "Оптова мережа 2011" (до цієї компанії ми ще повернемось) та ТОВ "Славіан", власник яких Сергій Брюховецький паралельно веде бізнес на території так званої "ДНР". Там ремонтом шахтного обладнання займається його компанія "Спец-реммаш".

Фірма бізнесмена, за даними журналістів "Схем", обслуговує такі підприємства, як "Шахта Комсомолець Донбасу", "Макіїввугілля", "Торезантрацит", "Шахта імені О. Ф. Засядька" та ще чимало інших. Усі вони розташовані на окупованій території і перебувають під "юрисдикцією" терористичної "ДНР", у бюджет якої сплачують податки.

Тільки у 2020 році "Спец-реммаш" заробив на окупованій території близько 2 млн грн (у перерахунку з російських рублів, визнаних "офіційною" валютою на загарбаних територіях). Відповідно, до бюджету "ДНР" фірма перерахувала кількасот тисяч гривень. За 7 місяців нинішнього року, за даними "фінансових установ" терористичної республіки, компанія Брюховецького, у перерахунку, сплатила майже 1,5 млн грн податків до бюджету так званої "ДНР". Куди потім ідуть ці гроші, нагадувати, напевно, зайве.

Проте, робота на терористів не зупинила керівництво державного "Укрексімбанку" від видачі кредиту ТОВ, власником яких є Сергій Брюховецький. 60 млн доларів надали під заставу ТРЦ SkyMall, за який тривалий час судяться естонський та український бізнесмени і на який неодноразово накладали арешт. Найцікавіше: кредит від "Укрексімбанку" був виданий бізнесмену якраз на купівлю заставного майна — того ж таки SkyMall у попередніх власників. Як державна фінустанова планувала повертати кредитні кошти, видані під таку сумнівну оборудку, її відсторонений керівник відповіді так і не надав, натомість накинувшись на знімальну групу "Схем".

Судова тяганина довкола SkyMall триває роками

Один з найбільших в Україні ТРЦ SkyMall, зведений фактично на схилах Дніпра, від моменту будівництва супроводжують скандали. Ще під час здачі будівлі в експлуатацію експерти помітили: стінами пішли тріщини, що свідчило про порушення під час зведення об’єкту.

Вже 11 років триває і судова тяганина за право власності на ТРЦ. Юридична суперечка виникла між естонським інвестором Хілларом Тедером та місцевим бізнесменом Андрієм Адамовським. Аби отримати SkyMall у власність, цей підприємець намагався "вирішувати питання" шляхом залучення до справи давнього соратника Петра Порошенка, нардепа 8 скликання Олександра Грановського. Спільно з яким підприємець тиснув на іноземного інвестора Тедера.

Залучення політичних "важковаговиків" за каденції Порошенка відбилося навіть на міжнародному іміджі України. Зокрема, президентка Естонії Керсті Кальюлайд свого часу присоромила шостого президента України Володимира Зеленського через міжнародний скандал довкола ТРЦ SkyMall.

– У нас уже були такі випадки, коли наші люди втрачали тут власність. І навіть отримавши рішення суду на свою користь, не змогли повернути своє майно. Тому я не можу порадити естонцям інвестувати в Україну, — говорила тоді очільниця Естонії.

Справу щодо ТРЦ слухали у міжнародних судах: у Лондоні, на Кіпрі. Компанія естонського інвестора Хіллара Тедера хоче повернути вкладені у будівництво центру кошти вже не у бізнесменів, а у держави Україна. Справу слухають у Міжнародному інвестиційному суді. "Ціна питання" — 750 мільйонів доларів, які наша держава, у разі виграшу процесу естонським позивачем, змушена буде виплатити компанії Тедера.

Крім того, як з’ясували журналісти "Схем", щодо права власності на ТРЦ відкрите кримінальне провадження і у Державному бюро розслідувань у супроводі Офісу генерального прокурора. Через це на майно SkyMall не раз накладали арешт. До слова, бізнесмен Олександр Адамовський повідомив журналістам, що сьогодні стосунку до скандальної будівлі не має. Кінцевим бенефіціарним власником ТРЦ SkyMall нині є вищезгаданий Сергій Брюховецький, компанія якого веде бізнес у "ДНР".

Ще один судовий процес з міжнародним інвестором

Як виявилося, власники ТРЦ SkyMall фігурують у ще одному судовому процесі з міжнародним інвестором. Цього разу відповідачем у справі є європейська мережа гіпермаркетів "Ашан". До неї ТОВ "Оптова мережа 2011" позивається через пожежу, що трапилася на паркінгу торговельно-розважального центру у листопаді 2017 року.

Тоді, нагадаємо, обійшлося без постраждалих. Проте, вогонь охопив понад 200 квадратних метрів приміщень SkyMall. Паркінг, де відбулося займання, розташований безпосередньо під приміщеннями, у яких на той час розташовувалися торговельні площі гіпермаркету "Ашан".

За відкритими даними державних реєстрів, власник SkyMall — ТОВ "Оптова мережа 2011" — подав позов до ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" на стягнення збитків у сумі 46,8 млн, завданих внаслідок згаданої пожежі. Третьою стороною залучили страхову компанію "Уніка" — страховика площ ТРЦ, та СК "ПЗУ", клієнтами якої в Україні є "Ашан". Внаслідок розгляду у Господарському суді Києва у жовтні 2020 року було винесено рішення про те, що ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" має відшкодувати 44,7 млн грн збитків та сплатити майже 0,6 млн судового збору. Проте, юристи "Ашану" подали апеляцію, і нині справа слухається вже у Північному апеляційному господарському суді Києва.

У чому не дійшли згоди власники ТРЦ SkyMall та мережі "Ашан"

Інформація про апеляцію, подану ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", є у державному реєстрі судових рішень. Згідно з нею, представники мережі гіпермаркетів зазначають, що жодним документом, що міститься в матеріалах справи, не підтверджено ні наявності протиправної поведінки "Ашану", ні його вини. Суд першої інстанції не надав належної оцінки тому факту, що осередок пожежі стався саме на відгородженій частині паркінгу, яка використовувалась власником SkyMall як склад. Доступ до цієї частини був обмежений. Більш того, відповідальність за протипожежну безпеку на території паркінгу лежить саме на власнику ТРЦ.

За даними з наших джерел, бійці ДСНС, погасивши вогонь, надали звіт, у якому вказали лише ймовірні причини виникнення пожежі. Винних осіб та причину виникнення пожежі не було встановлено. Схожі висновки згодом надала і СК "Уніка", клієнтами якої є власники SkyMall.

Також нам вдалося знайти підтвердження тому, що відразу після пожежі представники "Оптової мережі 2011" зверталися до власного страховика — СК "Уніка" щодо відшкодування збитків. Їх бізнесмени тоді оцінили у 38 млн грн. При цьому страхова компанія провела власну оцінку, встановивши, що сума збитків не перевищує 6,5 млн грн. Зрештою, "Уніка" виплатила кошти у сумі 4,5 млн грн власникам ТРЦ, і сторони підписали угоду про врегулювання спору. Та у грудні 2018 року (через рік після пожежі) ТОВ "Оптова мережа 2011" подала вищезгаданий позов до "Ашану" на відшкодування 46,8 млн грн збитків. При цьому, як ми з’ясували, приховавши факт виплат, раніше отриманих від СК "Уніка".

Нині, подавши апеляцію на рішення Господарського суду Києва, представники ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" просять провести незалежну судову експертизу, щоб встановити реальну причину займання та винуватця пожежі у SkyMall.

Крім того, за словами свідків події, на загальному паркінгу, де сталася пожежа, власники ТРЦ зберігали легкозаймисті матеріали, які сприяли поширенню вогню. Система пожежогасіння, встановлена у будівлі, яка могла б завадити вогню розповсюдитись, не виконала свої функції належним чином, а саме не здійснила подачу до осередку пожежі вогнегасної речовини, що встановила ДСНС.

Чим цей процес може зашкодити державі?

Наступне засідання у справі призначене на 9 листопада. Примітно, що під час розгляду апеляції "Ашану" позивачем у справі виступає вже не ТОВ "Оптова система 2011", а іншій ТОВ — "Фінансова компанія "Фінсоле"", що спеціалізується на грошовому посередництві.

Така передача права брати участь у судовому процесі може свідчити про те, що власники ТРЦ SkyMall винайняли посередника, який має відсудити гроші, а потім припинити господарську діяльність. Аби представники відповідача не мали змоги повернути ці кошти. Не виключено, що гроші, які компанія відсудить у ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" (у разі, якщо суд не задовольнить апеляцію юристів мережі), також підуть на рахунки терористів "ДНР", де власник компанії-позивача Сергій Брюховецький давно веде бізнес та сплачує мільйонні податки.

Крім того, позов скандальної ТОВ до міжнародної мережі гіпермаркетів може завдати чергового удару по інвестиційному іміджу України. Як це було у випадку судової тяганини за участю естонського бізнесмена Хіллара Тедера, за кошти якого звели торговельно-розважальний центр на схилах Дніпра. Адже суд за участю одного з найбільших платників податків в Україні, який тривалий час працює у нашій державі відкрито, без використання "сірих" схем, може стати черговим сигналом для європейського бізнесу: "Вкладати інвестиції в Україну — невигідно та небезпечно".