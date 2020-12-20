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В мире 30 минут назад

Джонсон ввел локдаун в Лондоне и на юго-востоке Англии

Решение о локдауне британский премьер принял, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19

Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson
Борис Джонсон. Фото: Facebook/Boris Johnson

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы не можем встретить Рождество таким образом, каким планировали", — заявил он на пресс-конференции.

По словам премьера, решение о "локдауне" он принял, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19.

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Джонсон отметил, что новый вид вируса — не более опасный, чем "первоначальный" COVID-19, но распространяется быстрее.

"Когда вирус меняет тактику нападения, нам следует менять тактику обороны", — сказал он.

О быстром распространении новой разновидности SARS-CoV-2 по стране 19 декабря заявил главный врач Великобритании Крис Уитти.

Он пояснил, что эта мутация вируса, вероятно, более заразна, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечение, сообщает Deutsche Welle.

В свою очередь, власти Шотландии и Уэльса также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер. Так, в Уэльсе "локдаун" введен в ночь с 19 на 20 декабря, а в Шотландии это произойдет после Рождества.  

Напомним, 9 декабря Кабинет министров Украины поддержал введение в Украине локдауна из-за эпидемии COVID-19 с 8 по 24 января 2021 года. 

 

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