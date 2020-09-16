Общество 20 минут назад

Ekonomika+ требует в суде отменить результаты конкурса по управлению УМХ (ДОКУМЕНТ)

Компания не согласна с доводами АРМА, высказанными при выборе управителя холдинга

АРМА. Фото: 368.media АРМА. Фото: 368.media
АРМА. Фото: 368.media

Компания "Коммуникационный хаб "Экономика", работающее под брендом бизнес/медиа бюро Ekonomika+, оспорила в Окружном административном суде Киева результаты конкурса по управлению активами "Украинского Медиа Холдинга".

Соответствующее исковое заявление зарегистрировано в канцелярии суда 16 сентября.

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В компании Ekonomika+ не согласны ни с результатами конкурса, ни с аргументацией, ни с доводами тендерного комитета Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), изложенными в протоколе заседания от 10 сентября 2010 года.

Напомним, что среди не согласных с решением тендерного комитета АРМА не только Ekonomika+, но и другой участник конкурса — "Медиа группа Украина", которая также заявила, что результаты конкурса не соответствуют нормам действующего законодательства. МГУ также намерена отстаивать свою позицию в суде.

Также стоит отметить, что это — повторный конкурс на управление активами УМХ. Предыдущий конкурс был отменен, так как АРМА не смогла определиться с победителем.

На повторный конкурс Ekonomika+ при поддержке Deloitte подготовила Программу по управлению активами УМХ.

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