Экс-глава "Автодорог Украины" Гриненко обвинили в поддержке "тендерных троллей" — СМИ

Экс-главу ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артема Гриненко, который сегодня возглавляет "Всеукраинскую дорожную ассоциацию", подозревают в содействии фигурантам уголовных производств — компаниям Араика Амирханяна и его семьи. В частности, по результатам аудита, проведенного в отношении работы Гриненко на должности главы "Автомобильных дорог Украины", выяснилось, что он причастен к организации сомнительных тендеров на закупку товаров для облавтодоров на сумму более 600 млн грн. Кроме того, он также проводил кадровые назначения, выгодные Амирханяну, пишет издание "Багнет".

Издание отмечает, что, работая в ГАК "Автомобильные дороги", Артем Гриненко проигнорировал распоряжение главы "Укравтодора" о проведении всех закупок через Prozorro и решил внедрить в компании программное обеспечение стороннего производителя — ООО "АПС-Солюшнз". Однако, как выяснилось в результате аудита, Акт приема-передачи права на использование программного обеспечения APS Tender и Акт ввода в эксплуатацию программного обеспечения APS Tender потеряны. При этом "в тестовом режиме" через систему осуществили "пробных" закупок на общую сумму 606,87 млн грн.

В письме аудиторам следующий глава ГАК, который пришел после отставки Гриненко, указал на ряд претензий в работе системы. "Без единой методики проведения торгов был большой риск нарушения исполнителями правил закупок из-за несогласованности действий, не приняты меры для установления критериев по повышению уровня добросовестности участников, качества и безопасности полученной продукции. Многие поставки срывались или сильно задерживались", — отмечается в материале.

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По данным аудиторов, система APS даже в случае открытия, кода не дает возможности посмотреть, что происходит внутри, нет никаких модулей, которые бы позволяли следить за торгами онлайн. При этом сроки на предоставление предложений могли составлять всего 4 часа, а средние сроки проведения тендера редко превышали 24 часа. "За тестовый период из 790 торгов только одни прошли в форме аукциона. Это означает, что на остальные успел податься только один участник. Что, естественно, не приводило к снижению стартовой цены", — говорится в статье. Таким образом, аудиторы приходят к выводу, что закупки на более, чем 600 млн грн, организованные Гриненко на площадке APS, прошли непрозрачно.

Эти закупки могли проходить в интересах семьи Амирханянов. Журналисты получили справку из одного из правоохранительных органов, которые анализировали эту ситуацию. "В ней говорится, что Гриненко пытался таким образом предоставить преимущество в закупках вполне конкретному участнику — а именно структурам семейства Амирханянов. Подтверждением их прямых связей с Гриненко является назначение одного из глав семейства — Георгия Балабековича Амирханяна — на должность главы Запорожского облавтодора (до этого руководил Днепропетровским). Причем сначала его перевели из заштатного Токмаковского райавтодора в Запорожье на должность главного инженера, а затем через месяц уже сделали руководителем одной из крупнейших структур в системе ГАК", — сказано в материале.

В справке также упоминаются Хачик Рушанович Амирханян (на него определенное время была записана компания "Дорлидер" — один из предшественников "Полтавабудцентра" и "Николаевбудцентра" на поприще тендерного троллинга), Армен Хачикович Амирханян (директор ООО "СПМК-17"), Андраник Грачикович Амирханян (директор ООО БК "Дорсервис"). Также к этой семье относятся Князь Аршалуйсович Хачатрян (ООО "Березивкаагрошляхбуд"), Геворг Артакович Аветисян (ООО "Евродор"). По данным прокуратуры, все они входят в организованную группу, которой руководит гражданин России Вагинак Грачикович Аветисян, изначально бывший учредителем компании "Дорлидер". В свою очередь, Аветисян выступает деловым партнером уголовного авторитета Армена Нагапетовича Саркисяна ("Армен Горловский"), близкого товарища Юрия Иванющенко ("Юра Енакиевский").