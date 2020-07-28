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50 минут назад

Экс-глава Нацкомфинуслуг отсудил у ФГВФЛ активы банков-банкротов на 4 млрд грн

Хозсуд Киева решил, что в Фонда гарантирования не было оснований для отмены результатов аукциона

Фото: Хозсуд Киева Фото: Хозсуд Киева
Фото: Хозсуд Киева

16 июля Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск ООО "Финансовая компания" Инвестохиллс Веста" и признал незаконным решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов об отмене результатов аукциона по продаже пула активов четырех банков-банкротов, который состоялся 22 ноября 2019 года.

Как сообщает FinBalance, речь идет о таких банках, как "Финансы и кредит", ВТБ Банк, Дельта Банк, Фидобанк,

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Объем прав требований по соответствующим пулом активов — 3,9 млрд грн (по телу кредитов — 1,1 млрд грн, проценты — 1,4 млрд грн, штрафы — 1,4 млрд грн).

Речь идет в том числе о долгах ПАО "Кременчугмясо", ОАО "Стахановский вагоностроительный завод", ЗАО "Креатив" и других.

Сначала победителем соответствующего аукциона считалось ООО "Бизнесресурс-Украина", которое предложило 304 млн грн. Однако компания не заплатила за приобретенный пул, хотя имела на это целый месяц, констатировал ФГВФЛ.

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Затем победителем было признано ООО "ФК" Инвестохиллс Веста "(с предложением 150,5 млн грн). Согласно судебным материалам, 21 января 2020 года покупатель заключил договор с ликвидатором банка "Финансы и кредит" и оплатил соответствующую часть пула 132,4 млн грн.

Однако на следующий день исполнительная дирекция ФГВФЛ отменила результаты аукциона.

Хозсуд Киева решил, что в ФГВФЛ не было оснований для принятия указанного решения.

"Суд не соглашается с утверждением ответчика, что неуплата одним из участников торгов — ООО" Бизнесресурс-Украина — гарантийного взноса и не предоставление банковской гарантии организатору аукциона Товарной бирже "Универсальная товарно-сырьевая биржа" привела к искажению результатов вышеуказанного аукциона ".

По данным госреестра, среди учредителей ООО "Финансовая компания" Инвестохиллс Веста" — Андрей Волков — экс-глава правления Альфа-Банка, экс-глава Нацкомфинуслуг (на рынке его связывали в том числе с Павлом Фуксом).

Напомним, 25 февраля 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел "голландский" аукцион по продаже права требования АО "Дельта Банк" по кредитному договору, заключенному с юрлицом (из судебных материалов следует, что речь идет об АО "Укргаздобыча").

Победителем аукциона стало ООО "ФК" Веста", которое предложило 110,1 млн грн (48% от стартовой цены лота, которая составляла 229,4 млн грн).

 

 

 

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