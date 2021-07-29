Экс-министр экономики Кухта призвал не распространять манипуляции перед продажей ОГХК

Бывший и.о. министра экономики Украины Павел Кухта призвал дождаться результатов проведения аукциона по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК), не прибегая к информационным манипуляциям.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"По мере приближения к дате аукциона по продаже ОГХК начинаются медийные атаки на приватизацию и Фонд государственного имущества. Сегодня видел заявления, что все идет не так, как надо, планы не выполняются, а на ОГХК не придут международные инвесторы. Все это за месяц до аукциона, на котором станут понятны и поступления, и участие международных инвесторов", — заявил Кухта.

По мнению Кухты, информационные манипуляции вокруг ОГХК могут быть направлены на срыв приватизационного конкурса.

"Не знаю, это целенаправленная кампания или просто у кого-то выплеснулась порция критики. Но подобного рода медийные атаки я видел в каждой успешной реформе — да и вообще любой успешной государственной политике. Почему-то они громче всего звучат непосредственно перед важными эпизодами — голосованием законопроектов, принятием правительственных постановлений, приватизационными аукционами и т.д. ", — добавил политик.

Кухта отметил, что подобная критика — распространенное явление накануне важных реформ. Однако по мере реализации реформ поток критики зачастую нивелируется. В частности, Кухта привел пример реформы дерегуляции.

"После того, как реформу удалось продвинуть на шаг вперед, критика магическим образом исчезает. И оказывается, что "Прозорро" — классная и удобная система, дерегуляция создает для людей новые рабочие возможности и ограничивает коррупцию, а приватизация обновляет и подпитывает умирающие государственные предприятия, а не уничтожает их. Поэтому предлагаю просто дождаться приватизационного конкурса на ОГХК и оценить его результат — мы сами сможем сделать объективные выводы, без подозрительных медийных манипуляций за месяц до конкурса", — резюмировал Кухта.

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Напомним, что приватизация ОГХК запланирована на 31 августа. Стартовая цена объекта составляет 3,7 млрд гривен.